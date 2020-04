46 av disse er opprettet i forbindelse med de nye spesiallovene. Dette dreier seg blant annet om brudd på karantene, isolering og opphold på fritidseiendom. 14 av de 101 straffesakene omhandler trusler og 8 dreier seg om hensynsløs adferd.

25,9 prosent nedgang i straffesaker

Antall registrerte straffesaker går tilbake med 25,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, skriver Politidirektoratet i pressemeldingen.

Antall anmeldelser kan ha blitt påvirket av at politiet midlertidig stengte sine publikumsmottak som følge av pandemien og fare for smitte.

– Vi utelukker derfor ikke økt pågang fra publikum når vi nå gradvis gjenåpner våre publikumsmottak. Vi arbeider parallelt med å utvide løsningen for anmeldelser på nett. Som følge av smittefare, ønsker vi at flest mulig tar i bruk våre nettbaserte tilbud, sier Bjørnland, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i pressemeldingen.

Ordensforstyrrelser halvert

Antall opprettede straffesaker for ordensforstyrrelser er redusert med 51,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Dette har trolig sammenheng med at store deler av utelivsbransjen holder stengt og som følge av dette at langt færre berusede personer oppholder seg i det offentlige rom. Dette igjen fører til færre ordensforstyrrelser, sier Bjørnland.

Aktivitet på grensen i påsken

Politidistriktene rapporterer om relativt lav persontrafikk på grenseovergangene i påsken. En foreløpig oversikt viser at omkring hundre personer har blitt nektet innreise til Norge som følge av den skjerpede grensekontrollen i løpet av påsken.

Samtlige som har krysset grensen uten å ha fritak fra karanteneplikten, må i selvpålagt karantene. Politiet fører ikke statistikk på dette.

– Det er vanskelig å sjekke om de reisende overholder karantenebestemmelsene når de passerer grensen til Norge. Min oppfordring er å være sitt ansvar bevisst og følge de råd som blir gitt av myndighetene, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i pressemeldingen.

Færre anmeldte seksuallovbrudd

Anmeldte straffesaker som omhandler seksuallovbrudd er kategorien som går prosentvis mest tilbake i perioden. Her er tilbakegangen på 44,2 prosent. Deretter følger voldssaker (33,8 prosent), narkotikasaker (32,8 prosent) og vinning (32,1 prosent).

Det er stor usikkerhet knyttet til omfanget av faktisk begått kriminalitet. Mens tallene viser at antall anmeldelser som gjelder seksuallovbrudd og vold går tilbake, vurderer politiet, til tross for hva statistikken viser, at det sannsynligvis er en økning i det reelle antall saker som omhandler vold i nære relasjoner, herunder vold og overgrep mot barn – både i hjemmet og på nett.