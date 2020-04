Valler bo- og behandlingssenter i Bærum er svært hardt rammet av coronavirusutbruddet. Totalt er 53 personer bekreftet smittet, 32 ansatte og 21 beboere. Av de 21 beboerne, har åtte personer så langt dødd av sykdommen covid-19.

– Det er en alvorlig situasjon med svært høye smittetall og dødsfall, sa kommuneoverlege i Bærum, Frantz Leonard Nilsen, til ABC Nyheter på tirsdag.

På grunn av alvorlighetsgraden og omfanget, bestemte kommunen seg for å teste absolutt alle beboere og ansatte ved Vallerhjemmet mandag.

Nå er sykehjemmet delt opp i tre separate deler for de 26 resterende beboerne. Alle med påvist smitte befinner seg på én avdeling, alle som har testet negativt befinner seg på en annen avdeling. Tilfellene sykehjemmet fremdeles er usikre på, befinner seg på en tredje avdeling.

– Som et ekstraordinært tiltak må de ansatte nå bruke fullt smittevernutstyr på hele Vallerhjemmet – munnbind, beskyttelsesbriller og frakker som skal byttes mellom hver beboer. Situasjonen er urovekkende, sa kommuneoverlegen tirsdag.

Renhold «ikke tilfredsstillende»

Folkehelsekontoret i Bærum har ansvaret for å føre tilsyn med sykehjemmene i kommunen. 14. mars i fjor gjennomførte de tilsyn med Vallerhjemmet, og fant tre avvik. Et avvik handlet om manglende belysning. De to andre avvikene handlet om renholdsutfordringer ved sykehjemmet.

«Renholdet på Valler bo- og behandlingssenter er ikke tilfredsstillende», heter det i tilsynsrapporten.

Inspektørene fant spindelvev i trappeoppgang og i fellesdusjen, støv på nedhengte lamper i trappeoppgang, skitne vegger, dører og mattraller på kjøkkenet og skitne glassvegger- og dører.

Det var først og fremst på fellesarealene det ble observert utilstrekkelig renhold. Renholdet på beboerrommene var godt nok.

«Innvendig glassdører, vegger og dører må rengjøres jevnlig, og renholdet må settes i system. Gulv og vegger er slitt, og det er derfor mer krevende å holde rent», heter det i tilsynsrapporten.

Alle avvik lukket i juni

I mai la Vallerhjemmet fram sine tiltak for å løse problemene som ble avdekket under tilsynet i mars. I et brev til Folkehelsekontoret 27. mai 2019 skriver sykehjemmet at de skal gjennomføre vinduspuss 3. juni, vask av trappeoppgang 14. juni og hovedrengjøring av øvrige arealer senest i august. Sykehjemmet lovet å sette av midler til hovedrengjøring én gang i året, i tråd med kommunens kvalitetshåndbok.

Folkehelsekontoret i Bærum anså disse tiltakene som gode nok til å avslutte tilsynssaken.

– Folkehelsekontoret avsluttet tilsynet 14. juni med konklusjon om at nødvendige tiltak var gjennomført tilfredsstillende og avvikene ble lukket. De rutine-endringene som ble innført som følge av tilsynet er fulgt av opp av sykehjemmet i ettertid, skriver kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen i en e-post til ABC Nyheter.

ABC Nyheter er ikke kjent med når sist hovedrengjøring ved sykehjemmet fant sted.

– Corona smitter gjennom dråper og kontakt. Jeg vil understreke at de forhold som ble avdekket i rapporten etter miljørettet helsevern ikke kan være smitteårsaker. Det første smittetilfellet ble avdekket på sykehuset i en rutinetest, og vedkommende var symptomfri. Det har dessverre ført til at smitten fikk spre seg før den var kjent, skriver Nilsen.

Måtte bytte kjøkken og gulv

Det andre avviket som gikk på renholdsutfordringer, har også blitt lukket av kommunen. Hovedfunnet var at kjøkkeninnredningen på felleskjøkkenet var nedslitt, mye av innredningen var ødelagt, og det var hull i gulvbelegget på kjøkkenet.

«Godt renhold ved Valler bo- og behandlingssenter er svært viktig for å forhindre smitte og sykdom. Mange av pasientene på Valler bo- og behandlingssenter er svært syke og har nedsatt immunforsvar. Slitte overflater, som ikke er hele, er svært krevende å holde tilstrekkelig rene», heter det i tilsynsrapporten

Videre fant inspektørene at gulvbelegget i 1. etasje var nedslitt med hakk og merker. I fellesdusjen var plastbeslaget ved gulvet ødelagt, og det var generelt svært slitte overflater også der.

Vallerhjemmet skal ha reparert og rehabilitert kjøkkenet og gulvbelegget i 1. etasje sommeren 2019. Bærum kommune opplyser om at dusjhoder og slanger nylig er skiftet i fellesdusjen, og at dusjanlegget desinfiseres hver tredje måned i tråd med retningslinjene.

ABC Nyheter har rettet konkrete spørsmål til Bærum kommune om fellesdusjene har vært i bruk etter at regjeringen innførte sine strenge coronatiltak 12. mars, og om renholdet av fellesdusjen har blitt intensivert i samme periode. Disse spørsmålene har ikke blitt besvart.

Kommunikasjonssjef Lisa Bang i Bærum sier at kommunen ikke har kapasitet til å svare mer utfyllende på spørsmålene på grunn av den krevende situasjonen ved Vallerhjemmet og andre smitterammede sykehjem i Bærum.

Bang sier videre at det heller ikke er relevante spørsmål å besvare nå, ettersom Folkehelsekontoret ved smittevernoverlegen mener avvikene fra mars i fjor ikke har noe smitteutbredelsen ved Vallerhjemmet å gjøre.

