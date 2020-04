Det er godt dokumentert at helsepersonell under epidemier har en større risiko for å bli smittet enn gjennomsnittsbefolkningen. Mandag var mer enn 20.000 helsearbeidere i Spania og Italia smittet av coronaviruset, og minst 61 italienske leger har dødd av sykdommen covid-19. Det er også rapportert om flere dødsfall blant leger og sykepleiere i Kina.

– Tallene i enkelte andre land er høye. Myndighetene legger til rette for at vi ikke kommer dit i Norge. Men det er en uro, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder av Norsk sykepleierforbund, til ABC Nyheter.

– Vi vet lite om situasjonen de har stått i, og helsetilstanden til de som er bekreftet døde. Det vi tror, er at mange av disse ikke har hatt adekvat smittevernutstyr, sier Anne-Karin Rime, leder av Overlegeforeningen, til ABC Nyheter.

I skrivende stund rapporterer VG at 432 norske sykehusansatte er smittet av det nye coronaviruset i Norge, i sin live-oversikt. Det utgjør nesten 9 prosent av alle bekreftede smittetilfeller.

Foreløpig er det ikke rapportert om noen døde blant denne yrkesgruppen i Norge.

Smittevernutstyr: – Det aller viktigste

Helsedirektoratet ber arbeidsgivere skjerme helsepersonell som er gravide eller som selv er i risikogruppen fra å jobbe med covid-19-pasienter. Det er Rime i Overlegeforeningen glad for, og hun mener det er et riktig føre-var-prinsipp at gravide ikke skal jobbe med coronaviruset.

Både Rime og Larsen bekymrer seg likevel for helsen og sikkerheten til norske sykepleiere og leger i møte med coronakrisen, og det av flere grunner.

Leder i Sykepleierforbundet; Lill Sverresdatter Larsen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

– Vi bekymrer oss for smittevernutstyr. Det er det aller, aller viktigste. Det er fortsatt mangel på nok, riktig og hensiktsmessig smittevernutstyr. Det trenger vi for å beskytte de ansatte, men også for å redusere smitten i samfunnet og til sårbare pasienter, sier Larsen i Sykepleierforbundet.

Helseminister Bent Høie forsikret tirsdag om at det ikke er noen akutt mangel på smittevernutstyr i Norge nå, og sier Norge har fått en større buffer den siste uka.

– Akkurat nå er vi i en situasjon der vi ikke har akutt mangel på noe, men det er noen utfordringer ennå med å fordele utstyr mellom kommunene, sier Høie til NTB.

Larsen i Sykepleierforeningen problematiserer det siste punktet, og sier at det fortsatt er mangel på utstyr i flere kommuner på sykehjem og i hjemmetjenesten, hvor utsatte pasientgrupper får viktig helsehjelp.

– Det står ikke beskrevet i fordelingsnøkkelen som gjelder nå at det kommer nok smittevernutstyr til sykehjem og hjemmetjenesten. Vi må sørge for at de tjenestene i kommunen fungerer som de skal, og at både ansatte og pasienter er trygge.

– Kan ikke senke skuldrene

Anne-Karin Rime er leder av Overlegeforeningen, en underforening i Den norske legeforening. Foto: Den norske legeforening

Anne-Karin Rime i Overlegeforeningen sier deres medlemmer ikke først og fremst rapporter om mangel på smittevernutstyr på sykehusene nå, men at de er redde for at det skal bli det.

– Inntrykket mitt er at det virkelig jobbes med dette. Det er ingen som legger seg ned og sier at det er bra nok som det er, og at vi har nok smittevernutstyr. Det er ingen tvil om at det er viktig å beskytte helsepersonell. Du må være frisk for å gå på jobb, og da må du har smittevernutstyr når du er på jobb. Det verste er når helsepersonell blir syke, men det er ille om mange må i karantene også, sier Rime.

Slik situasjonen i Norge er nå, tror hun vi skal klare å unngå å havne i samme situasjon som Italia og Spania, med tusenvis av syke helsearbeidere.

– Det ser sånn ut akkurat nå, men vi kan ikke senke skuldrene ennå.

– Har vi fremdeles sykepleiere om to måneder?

Lill Sverresdatter Larsen forteller at medlemmene i Norsk sykepleierforbund rapporterer inn to hovedbekymringer. Den ene handler om mangelen på smittevernutstyr.

– De er bekymret for å bli smittet selv, og for å smitte kolleger og pasienter.

Den andre bekymringen handler om det arbeidstrykket flere sykepleiere nå står i.

– Noen sykepleiere jobber opp til 16 timer om dagen, de er på jobb annenhver helg. Det er fysisk belastende og psykisk belastende, men også sosialt belastende fordi de må være mye borte fra familien. Har vi fremdeles sykepleiere om to måneder? Om to år? Som et minimum bør man sørge for at alle blir gitt fulle stillinger, fra deltid til heltid, slik at vi fordeler belastningen mer likt, sier Larsen.

God nok bemanning var et problem allerede før coronakrisen.

– Vi har lenge hatt en stor sykepleiermangel i Norge. Uten nok hvile vil de ikke klare å stå i jobben. Det har betydning for smittefaren og øker faren for at sykepleiere selv blir syke. Jeg er sikker på at helsemyndighetene gjør det de kan. Utfordringen var at vi startet i en oppoverbakke med stor mangel på sykepleiere, intensivsykepleiere, få intensivplasser og respiratorer.

Helsedirektør: – En risiko i første linje

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier norske helsemyndigheter er opptatt av å gi helsearbeidere de aller beste forutsetningene for å kunne gjøre en god jobb, uten at det setter deres egen helse i fare. Han deler Larsens syn på at det er veldig viktig å ha tilstrekkelig smittevernutstyr.

– Vi har nå bra med utstyr i overskuelig framtid. Vi er glade for at vi har et pusterom. Men vi trenger påfyll, og har planer for det, svarte Guldvog på spørsmål fra ABC Nyheter under en pressekonferanse tirsdag.

Videre påpeker han at alle som blir innlagt på sykehus med noen form for luftveissymptomer blir testet for covid-19, slik at man raskt identifiserer smittsomme pasienter og minimerer smitterisikoen blant helsepersonell.

– Vi har laget rutiner for hvordan dette skal håndteres. Systemer er på plass. Samtidig utdanner vi flere og flere i gode smittevernrutiner, sånn at vi forhåpentligvis får så få syke som mulig i helsetjenesten, med så få alvorlige komplikasjoner som mulig.

Helsedirektøren erkjenner at leger og sykepleiere er utsatt.

– Det er klart det er en risiko å stå i første linje. Jeg er både imponert og veldig stolt over de helsearbeiderne som påtar seg den jobben med rak rygg, og facer den situasjonen som står foran oss. Det er en ganske formidabel jobb å gjøre.

