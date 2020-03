I disse tider der myndigheter over hele verden oppfordrer folk til å holde avstand og være ekstra nøye med hygienen, valgte denne mannen å gjøre det stikk motsatte.

I overvåkningsvideoen øverst i saken kan man se den thailandske mannen spytte på fingeren sin før han gnir det over knappene i en heis i Bangkok. Men det stopper ikke der. Han tar også hendene sine ned i buksa og tar på seg selv før han igjen gnir hendene over knapper og håndtak inne i heisen.

Heldigvis ble opptaket raskt oppdaget og et søk etter mannen ble startet, skriver videobyrået Newsflare.

De sendte også raskt et vasketeam til å desinfisere heisen.

Senere samme kveld arresterte de en mann som tilsto at det var han på overvåkingsvideoen. 32-åringen ble så sendt rett til sykehuset for å bli testet for corona.

Slik overvåker myndighetene «corona-kriminelle»:

Det er fortsatt usikker hva som var motivet bak hendelsen, men idet krig mot en pandemi utkjempes, vurderes handlingen som en skikkelig smittebombe og et bidrag til å øker faren for spredning av coronaviruset.

Myndigheter i Thailand jobber intenst for å bekjempe spredningen av viruset. Ferske tall fra Verdens Helseorganisasjon viser at Thailand så langt har 721 tilfeller av påvist coronasmitte.