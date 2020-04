Reagerer på hjemmefester: – Kan bli nødt til å stramme inn igjen

– Det er fordi hele Norge har bidratt i dugnaden, at regjeringen nå gradvis vil lette på forskjellige smitteverntiltak. Men dersom ikke alle fortsetter med å bidra til å holde smitten nede, kan vi bli nødt til å stramme inn igjen. Det vil vi selvfølgelig svært gjerne unngå å måtte gjøre. Og da må folk holde ut, sier Mæland til Dagbladet.

Ministerens reaksjon kommer på bakgrunn av at politiet denne helgen har måttet rykke ut og stoppe fester en rekke steder i landet. På spørsmål fra avisen om hvorvidt stengte utesteder og barer er årsak til at folk samles til hjemmefester, er hun ordknapp.



– Jeg har stor forståelse for at mange er utålmodige. Men det er helt nødvendig at folk fortsetter å ta del i dugnaden og følge myndighetenes smittevernregler, sier justisministeren.

Klar beskjed til foreldrene



I likhet med Mæland, ser også Helsedirektoratet alvorlig på helgens sosiale utskeielser. I et intervju med NTB sier assisterende direktør Espen Nakstad at de i utgangspunktet ikke ønsker seg et system der det blir nødvendig å ty til straff for å få folk til å følge de etablerte smittevernreglene.

– Men vi vil i dialogen med politiske myndigheter følge situasjonen nøye i tiden framover, spesielt med tanke på ansamling av større grupper unge mennesker, advarer Nakstad.

(Saken fortsetter under)

Unge mennesker som samles til fest, skaper bekymring i Helsedirektoratet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Han er samtidig urolig over de mange ungdomsfestene og understreker viktigheten av at foreldre tar en alvorsprat med ungdommene sine om at de må følge reglene for smittevern.

– Selv om unge mennesker i liten grad blir alvorlig syke av coronaviruset, vil de kunne bidra til at andre blir alvorlig syke. Derfor må unge også ta sin del av ansvaret på lik linje med alle andre i samfunnet, framholder han.

– Hovedbølgen ligger foran oss

I et intervju med VG sier Nakstad at Helsedirektoratet er bekymret for at unge mennesker ikke forholder seg til regelen om å holde avstand og ikke å samles mer enn fem personer.

– Når man avholder fest, bryter man med dette og utsetter andre for smitterisiko. Vi har sett flere eksempler på at hjemmefester kan medføre veldig stor smittespredning hvis noen av deltagerne er syke, utdyper han.

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Siri Helene Hauge, sier til VG at coronaviruset ikke tar hensyn til høytider, og at de opprettholder anbefalingen om å minimere kontakt med andre mennesker.

– Utbruddet av covid-19 er nok ikke over. Vi tror at hovedbølgen ligger foran oss, men det er viktig at den neste bølgen blir så lav som mulig, slik at sykehuskapasiteten ikke overskrides. Det er derfor viktig at folk fortsatt gjør en innsats for å hindre at smitten sprer seg igjen. Vi må belage oss på å etterleve slike tiltak i en god stund fremover, forklarer overlegen.