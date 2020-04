Fant mystisk pakke i skogen: – Tenkte umiddelbart «nå må vi ringe politiet»

Søndag formiddag gikk en familiefar turorientering i skogen ikke langt unna en parkeringsplass i Østmarka i Oslo. Plutselig han fikk øye på noe sølvaktig på siden av stien. Han ble mistenksom, undersøkte nærmere og fant en firkantet pakke, surret inn med elektrikerteip, og som det var tredd en sokk delvis over.

– Umiddelbart lurte jeg på om det faktisk kunne være det jeg trodde det kunne være. Så pakket jeg opp og da tenkte jeg umiddelbart «nå må vi ringe politiet», sier mannen, som vil være anonym, til ABC Nyheter.

Overrasket over gjemmestedet

Manglerud politi sendte en patrulje, og da betjentene luktet på innholdet regnet de med at det dreide seg om heroin.

– Det var litt rart å gjøre et slikt funn, og det var jo heller ikke så langt fra de vanlige turstiene. Siden det er påske nå så er det også ekstra mange som er ute og går i marka. Den lå bare ved siden av en sti og jeg var forbauset over at den ikke var bedre gjemt, sier mannen.

Gjermund Stokkli er operasjonsleder i Oslo-politiet. Han bekrefter overfor ABC Nyheter at det ble meldt inn et funn søndag formiddag, og at de sendte en patrulje som tok hånd om pakken. Pakken veide omkring 1,5 kilo.

– I vår målestokk er det ikke snakk om et stort beslag. Vi har tatt vare på pakken og sendt den inn til lab-analyse hos Kripos for å sjekke om innholdet er narkotika. Patruljen vår trodde at det kanskje kunne være heroin, men vi må få innholdet analysert først, forteller Stokkli, som er usikker på hvor lang tid det vil ta før analysen er klar.

Sjekker fingeravtrykk

I og med at pakken ble funnet ute i skogen, har ikke politiet noen mistenkte i saken.

– Men vi får se. Vi søker på eventuelle fingeravtrykk på slike pakker for å se om vi får noen utslag på det og på den måten finne frem til eieren, forteller operasjonslederen.

– Hvor ofte opplever dere at folk tar kontakt med dere etter å ha funnet mystiske pakker eller gjenstander i marka eller friluftsområder?

– Det skjer ofte at ærlige og redelige folk finner ting som ikke hører hjemme i naturen, og som de lurer på om kan være noe kriminelt, som narkotika eller tyvegods. Folk er flinke til å varsle oss om slike ting, og det setter vi stor pris på.

Flere øyne i skogen

De fleste restauranter og kaféer har holdt stengt i flere uker som følge av de strenge restriksjonene som er blitt innført i forbindelse med coronaviruset. Og når vårsola viser seg fra sin beste side, er det mange som trekker ut i naturen, ikke minst de som normalt ville reist på hytta.

Det har derimot ikke foregått helt uten problemer - på innfartsårene både til Østmarka og Nordmarka har parkeringsplassene vært fulle, samtidig som politiet melder om et stort antall mindre branner. Det er for tiden tørt flere steder og meteorologene har utstedt gult varsel flere steder.

Til gjengjeld kan de mange skogsvandrerne føre til at det blir gjort flere funn.

– Nå er det flere mennesker som er ute i skog og mark, og så er det jo heller ikke noe snø. Så det er klart at jo flere øyne, jo flere ting blir funnet, sier operasjonsleder Stokkli.

– Hvor henvender man seg hvis man finner noe mens man er ute på skogstur?

– Ring politiet på 02800 så kommer vi og undersøker. Vi er avhengig av folket der ute for å få tips,