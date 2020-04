Stena Saga kan bli «coronaskip»

Coronaepidemien har rammet reiselivs- og cruiseskipsbransjen hardt. I mars valgte Stena Line å legge ned linjen mellom Oslo og Frederikshavn etter over 40 års drift.

Siden har skipet «Stena Saga» ligget til kai i Göteborg.

Nå melder Sjöfartstidningen at selskapet Stena Roro, som overtok skipet da linjen ble nedlagt, undersøker muligheten for å gjøre om skipet for å huse coronapasienter.

Vil høre med Norge



Det er ikke snakk om å tilby intensivbehandling på skipet, kun avlaste sykehusene med pasienter som ikke trenger intensiv behandling.

– Stena Saga er en stor nattbåt med over 590 rom. Vi har utviklet et design som vi kan gjennomføre på 2-3 uker, der vi bygger om ventilasjonssystemet, setter inn alarmsystemer og kommunikasjonssystemer, og vi gjør om innredningen så det skal passe. Vi skiller også mannskapet fra pasienter og gjør andre nødvendige tiltak, sier Per Westling, administrerende direktør i Stena Roro, til Sjöfartstidningen

Selskapet vil nå forhøre seg med flere land, deriblant Norge, Sverige og Tyskland, for å høre om det finnes interesse for å benytte seg av skipet.

– I dag finnes det åpenbart et behov i Stockholm, så å kjøre Stena Saga til Stockholms havn innen noen uker er fullt mulig, sier Westling.

Tusenvis kommer til å dø



Dødstallet knyttet til coronautbruddet i Sverige har steget til 333, og kurven fortsetter oppover.

– Vi kommer til å måtte regne antall døde i tusentall. Det er like greit at vi forbereder oss på det, sa Sveriges statsminister Stefan Löfven i et intervju med Dagens Nyheter fredag.

Han baserer uttalelsen på spredningsmønsteret i andre land.

Statsministeren viser samtidig til at andre land har hatt raskere sykdomsutvikling og at man i Sverige har forsøkt å hale ut tiden.

Fulle sykehus



Onsdag omtalte Aftonblandet et interndokument fra Stockholms helseregion, hvor det kommer frem at sykehusene i Stockholm ventes å være fulle i neste uke.

Primærhelsetjenesten skal forberedes på å overta ansvaret for coronapasienter i Stockholm-regionen, og leger fra primærhelsetjenesten skal få hurtigkurs til å kunne ta seg av døende coronapasienter i deres egne hjem, skriver Aftonbladet.

Årsaken er at det forventes at hele ti prosent av alle pasienter med påvist coronasmitte vil ha behov for sykehusbehandling.

Det kommer også fram at de ønsker å etablere nye omsorgsboliger, som vil være en slags mellomting mellom hjemmesykepleien og eldreomsorgen, hvor utelukkende smittede eldre blir ivaretatt under samme tak.