I forrige uke ble advokat Brynjar Melings mest kjente klient, mulla Krekar, tvangssendt til Italia og ny rettssak. I etterkant av dette har advokaten mottatt enormt mye hets på sosiale media. Nå svarer han med humor.

Natt til 1. april benyttet Meling anledningen til å skifte profilbilde på Facebook. Nå er han avbildet med en tuba med en profilramme hentet fra Fremskrittspartiet og salgordet «Jeg jobber for folk flest».

I løpet av natta har spøken fra den Stavanger-baserte advokaten fått flere hundre positive reaksjoner, også fra kjente Frp-politikere.

Partiets rogalandsrepresentant Roy Steffensen svarte prompte med «Ah, endelig fikk også jeg vervet et nytt medlem!» og et smilefjes, noe Meling raskt besvarte med «Du får en bøff i vervepremie».

Et hjerte fra Justis



Ove A. Vanbo, som i 2016 i en kort periode var statssekretær i justisdepartementet da Anders Anundsen (Frp) forgjeves forsøkte å kaste Melings mest kjente klient ut av landet, har gitt Meling et hjerte for stuntet.

Den tidligere SV-representanten Hallgeir Langeland fra samme fylke har gitt Meling et smilefjes. Jan Arild Ellingsen som tidligere satt på Stortinget for Frp har reagert med en tommel opp.

Også kjente advokater som Arvid Sjødin og John Christian Elden synes godt om Melings spøk.

– Til ettertanke



Selv sier advokaten til ABC Nyheter:

– Jeg tenkte at noen bedre aprilspøk fantes vel ikke, enn at jeg etter alle disse årene hadde meldt meg inn i Fremskrittspartiet. Så jeg søkte etter en profilramme fra dem.

– Jeg ble jo litt skeptisk da jeg så at de mener at de representerer «folk flest», da min «kamp» i Krekar-saken mot blant annet Fremskrittspartiet jo – rent prinsipielt – utgjør en kamp for folk flest. Derfor konkluderte jeg med at det ikke bare ble «en spøk», men kanskje også noe til ettertanke, sier Meling.