En norsk diplomat skal ha brakt med seg sykdommen fra Norge, hvor han hadde vært for å tilrettelegge for offisielt besøk av Ghanas president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.

Bare ti dager før besøket kunngjorde statsminister Erna Solberg at Norge bevilget tilsammen 46 millioner kroner til en allianse hvor Norge sammen med Tyskland og Ghana finansierer et stort vaksineprogram i Ghana. Målet er å hindre framtidige epidemier og pandemier.

Stengte ambassaden



Den norske ambassaden i Ghana ble stengt ned på grunn av den syke diplomaten, melder nettstedet Ghana Today. Også den nederlandske ambassaden er stengt, fordi de har lokaler i samme bygning som den norske.

– Vi kan bekrefte at en ansatt ved vår ambassade i Ghana har fått påvist smitte av coronavirus. Smitteverntiltak er iverksatt basert på råd og retningslinjer fra både norske og ghanesiske helsemyndigheter, og den smittede er isolert hjemme. Arbeidet på ambassaden ivaretas ved bruk av hjemmekontor. Vi har en god dialog med ghanesiske myndigheter om håndteringen av denne saken, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i en epost til ABC Nyheter.

President Akufo-Addo var på en 12 dagers rundreise i Europa i slutten av februar og begynnelsen av mars i år.

Den norske diplomaten bragte med seg coronasmitte til Ghana etter å ha arrangert offisielt besøk i Norge for Ghanas president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo (midten). Statsminister Erna Solberg, landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad (KrF) var verter ved besøket ved Svalbard globale frøhvelv. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Besøkte frølageret på Svalbard



I Norge var Ghanas president med følge på offisielt besøk etter invitasjon fra regjeringen. Besøket 24. februar omfattet audiens og lunsj med kronprinsregenten Haakon på Slottet og møte med stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Dagen etter reiste presidenten til Svalbard for å se det internasjonale Frøhvelvet sammen med Statsminister Erna Solberg og landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Under statsbesøket i Norge møtte Ghanas president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo til lunsj på Slottet. Foto: Skjermdump fra Facebook

Den norske diplomaten var hjemme i Norge for å forberede dette besøket. På en hasteinnkalt pressekonferanse på kvelden 12. mars kunngjorde Ghanas helseminister Kwaku Agyemang-Manu at den norske diplomaten var blant landets to første bekreftede coronasmittetilfeller. Den andre var en ghanesisk FN-tjenestemann som kom hjem på besøk fra utestasjoneringen i Tyrkia.

Begge hadde ifølge landets informasjonsminister oppholdt seg i Ghana i en uke før de ble bekreftet corona-positive.

Da coronasmitten var bekreftet, satte ghanesiske myndigheter igang med sporing og kartlegging av den norske diplomatens kontakter.

ABC Nyheter har spurt Utenriksdepartementet om det er klarlagt hvor han ble smittet, og om andre i kretsen rundt diplomaten er blitt syke.

– Var det direktekontakt mellom diplomaten og presidenten?

– Av hensyn til personvernet kan vi ikke gi flere opplysninger, svarer kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i eposten til ABC Nyheter.

Ghana har i dag registrert én død av corona og i alt 24 bekreftede smittetilfeller.

