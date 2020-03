Helsedirektøren: Ikke dra på hytta!

På helsemyndighetenes felles pressekonferanse fredag kom helsedirektør Bjørn Guldvog med en innstendig oppfordring om at folk som er i hjemmekarantene og har hjemmekontor, holder seg nettopp hjemme – og ikke drar på hytta.

– Hensikten er å ikke spre smitte fra lokalsamfunn til lokalsamfunn. Det kan være nok med en person som beveger seg mellom lokalsamfunn som gjør at man får smitteutbrudd stadig nye steder, sa Guldvog.

Oppfordringen gjelder også de som ikke er satt i karantene. Guldvog viste til at mange hyttekommuner er små og har lavere kapasitet på helsetjenestene.

– Husk at også du kan bli syk. Derfor er det lurt å være hjemme, sa helsedirektøren.

– Kjempeviktig

Han viste til at mange hyttekommuner har bedt alle sine hyttegjester om å bli hjemme denne helgen.

– Det kan være ett menneske som bringer smitte videre og som gjør at lokalsamfunnet kan bryte sammen. Det er kjempeviktig å lytte til, sa helsedirektøren.

Helsedirektøren uttalte også at det er opp til hver enkelt nordmann i utlandet å vurdere om de vil dra hjem, men advarte mot at land fort kan innføre innreise- og karanteneregler, og flyginger kan bli kansellert.

– Dropp leketreff!

Med på pressekonferansen var også helseminister Bent Høie (H) og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI).

Sistnevnte ba om at barn holdes mest mulig hjemme i tiden framover og frarådet folk å samle barn til leketreff. Søsken kan imidlertid omgås hverandre som vanlig.

– Alle barn som er hjemme, bes om å være mest mulig hjemme. Dette gjelder også barn som fortsatt går på skole og i barnehage, sa hun.

Barna kan omgås søsken som vanlig, og dette gjelder også barn som bor mer enn et sted.

Takknemlig

Helseministeren takket for måten de kraftige koronatiltakene regjeringen kom med torsdag, er blitt mottatt på.

– Jeg opplever at hele befolkningen er med på denne store dugnaden som både handler om å begrense smittespredningen og jobbe for å unngå at for mange blir syke på en gang, sa Høie da helsemyndighetene holdt pressekonferanse fredag.

Høie er i hjemmekarantene og deltok via videolink. Selv om linjen var noe dårlig, fikk han gjentatt flere ganger at han er utrolig takknemlig for at folk følger rådene fra myndighetene, selv om det legger begrensninger på friheten.

– Dette koster mye for mange, sa Høie.

Beklager forvirring



FHI-direktøren beklaget under pressekonferansen forvirring som hadde oppstått i løpet av fredagen rundt karantenereglene.

Hun slo fast at de som har vært utenfor Norden etter 27. februar, eller som har vært i nærkontakt med noen som har påvist smitte, fortsatt må være i hjemmekarantene i 14 dager – men ikke familiene deres, som det ble meldt tidligere på dagen.

Luftambulansen fraråder

Flere kommuner har gitt beskjed til hytteeiere om at de måtte holde seg hjemme. Spesielt folk i karantene ble frarådet å reise på hytta.



Kommunene frykter kapasitetsproblemer i helsesektoren.

Sør-Aurdal kommune sendte torsdag kveld melding direkte til hytteeiere som ikke bodde i kommunen.

«Du er registrert som eier eller bruker av fritidsbolig i Sør-Aurdal kommune.

Kommunen ber folk som har bostedsadresse utenfor kommunen om IKKE å reise hit, men oppholde seg på sitt faste bosted. Dette er i tråd med regjeringens oppdaterte føringer i dag», skriver kommunen i meldingen til hytteeierne.

Luftambulansen fraråder også folk som er satt i karantene å reise på hytta grunnet kapasitet.

Ifølge Bergens Tidende har også kommunene Hol, Vinje og Eidfjord kommune bedt hytteeiere om ikke å reise på hytta. Oppfordringen gjelder særlig personer som er i karantene for coronasmitte.

Koronasmittede i karantene dro på hytta



Bykle kommune i Agder vil ta direkte kontakt med personer som har reist på hytta i stedet for å oppholde seg hjemme etter å ha fått påvist coronasmitte.

Kommunen har fått konkrete tips om at personer som er satt i karantene er blitt observert i anleggene på skistedet Hovden i Bykle.

– Her har man et tungt personlig ansvar. Det er ganske uansvarlig å bryte retningslinjene, seier ordfører Jon Rolf Næss i Bykle til Fædrelandsvennen.

Han er bekymret over at folk som er satt i koronakarantene i stedet reiser på hytta i kommunen og deltar i aktiviteter ute blant folk.

– Det bekymrer oss hvis vi får en opphoping av folk som er i karantene. Dette er et lite sted som er veldig utsatt for coronasmitte. Vi vil gå ut med informasjon om at hvis man er her og har karantene, må man følge retningslinjene og holde seg på hytta, sier Næss.

Fylkeslege: - Har et ansvar



Også i andre hyttekommuner har de opplevd at personer i karantene har reist på hytta. I Sirdal har fylkeslegen måttet håndtere ett tilfelle hvor reglene for hjemmekarantene var brutt og vedkommende hadde vært ut blant folk.

– Hjemmekarantene er et tiltak for at man skal redusere sannsynligheten for smittespredning. Det vil kunne ivaretas på en hytte. Men det ligger et ansvar på den som har fått beskjed om hjemmekarantene om at man følger de rådene man har fått, sier assisterende fylkeslege Styrk Fjærtoft Vik.

