Norske myndigheter med statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie i spissen, har på det sterkeste frarådet nordmenn fra å oppholde seg på hytta.

I forrige uke innførte regjeringen et forbud mot å overnatte på hytta hvis den ligger utenfor hjemkommunen. Normalreaksjonen for brudd på forskriften vil være bot på 15.000 kroner.

Men det er fortsatt tillatt å besøke fritidseiendommer på dagtid, og hvis det er behov for snømåking for å unngå materielle skader. Den nye forskriften gjelder fram til 3. april, fredag før palmesøndag.

Forbudet har utløst en debatt om hvor strenge restriksjoner nordmenn skal leve under. Noen mener det beste nå er å kunne reise ut av byene for å søke skogens og fjellets ro.

Smittespredning og helsekollaps?



Overlege ved Folkehelseinstituttet (FH), Preben Aavitsland. Foto: Morten Holm / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Men ikke alle har hytter som ligger for seg selv. Mange hytter er bygd som hyttetun og mindre landsbyer. Og fortsatt er hovedargumentet at dersom hytteeiere blir syke, vil ikke det lokale helsevesenet kunne behandle alle, men risikere kollaps.

Flere ordførere har dessuten uttrykt frykt for at hyttefolk vil kunne dra med seg smitte når tilreisende ferdes i kommunen, stikker innom butikker og bensinstasjoner, eller besøker slekt og venner.

Nå får hyttefolket, som helst vil være på hyttene fremfor i hus og leiligheter i byene, uventet støtte fra overlege i Folkehelseinstituttet (FHI), Preben Aavitsland. Han regnes som en av Norges største kapasiteter og eksperter innen smittevern, og sier dette til Dagens Næringsliv i dag:

– Nyttig å ha flere folk i fjellet

– En smittevernfaglig vurdering tilsier kanskje at det kan være nyttig å ha flere folk i fjellet enn i parker i byene hver helg, sier Aavitsland.

Slik beskytter du deg mot coronaviruset: * Vask hendene ofte og grundig. Bruk antibac dersom håndvask ikke er mulig. * Hold minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. * Sykdommen kan smitte på tre måter: – gjennom luft når en syk person nyser eller hoster (dråpesmitte) – ved direkte kontakt med syke – ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander * Verdens helseorganisasjon anslår at inkubasjonstiden er 5–6 dager, men den kan variere fra 0–14 dager. * Om man blir forkjølet: Hold god avstand til andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. * Munnbind anbefales ikke for friske personer. * Vanlige symptomer på koronasmitte er hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. * Dersom man mistenker at man er smittet, bør man holde seg hjemme. Ring fastlegen eller nærmeste legevakt på telefon 116117.

Den uttalelsen kommer etter at flere medier skrev om den store utflukten som mange nordmenn, spesielt i byene, la ut på i finværet lørdag.

Flere har kommentert at mange sto tett, noen i klynger, mens joggere løp side om side med barnevogner, ungdom og eldre.

Det er blant annet dette synet som FHI-overlegen mener illustrerer behovet for å tenke annerledes.

«Ikke tid for frykt og rykter»

I en kommentarartikkel i Dagbladet i februar utdypet Aavitsland hvorfor han tok til ordet for at reiserestriksjoner og hytteforbud ikke bidrar til begrensning av smittespredningen. Han mener tvert imot at slike tiltak er «unyttige, unødvendige og ufornuftige».

Ikke alle hyttefolk bor langt unna andre når de reiser til fjells. Leiligheter er de siste årene blitt vel så populært som avsidesliggende hytter. Foto: 3D Estate

«Det ligger an til at coronaviruset vil nå Norge, men ikke gi noen katastrofal epidemi. WHOs direktør sier klokt at nå er det tid for fakta, ikke frykt; for vitenskap, ikke rykter; og for solidaritet, ikke stigma; og, vil jeg legge til, for nøkterne tiltak, ikke nytteløs handlekraft».

«Ikke bærekraftig at fritidsboliger skal stå tomme»

Norsk Hyttelag, et aksjeselskap og en interesseorganisasjon for hytteeiere og hyttevel, krever at forbudet oppheves til påske.

I tillegg har Norsk Hytteforbund sendt et brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

«Selv på kort sikt er det ikke en bærekraftig situasjon at store deler av landets fritidsboliger skal bli stående ubrukt og tomme».

De viser også til at den pågående epidemi nå er på vei inn i den fase at smittespredningen skjer i økende tempo, særlig i tettbygde bystrøk hvor mange av hytteeierne bor.

FHI: Ga ikke råd om hytteforbud

Smittevernoverlege Preben Aavitsland mener regjeringen kunne lempet på hytteforbud, reiserestriksjoner og grensetiltak uten at antall smittede i Norge ville øke nevneverdig

– Helseministeren har forklart at forbudet ble innført for å hindre at helsetjenesten i store hyttekommuner ble overbelastet. Dette er ikke en beslutning Folkehelseinstituttet har vært involvert i. Dette er avveininger som beslutningstakerne må gjøre, sier Aavitsland.

Overfor DN viser overlegen til at hytteforbudet ikke er basert på faglige råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) og at det ikke har noe med smittevern å gjøre.

