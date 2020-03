Regjeringen vil forby folk å være på hytte i en annen kommune

Forbudet betyr at regjeringen dermed kan tvinge folk hjem fra hytta med loven i hånd om nødvendig.

– Det er rett og slett for at de kommunene som har mange hytter, skal være i stand til å ta vare på sine egne innbyggere i en veldig krevende situasjon, sier helseminister Bent Høie (H) til kanalen.

– Vi vil ta en sjekk med noen utvalgte hyttekommuner i kveld og høre med dem om de opplever at folk har reist hjem. Hvis de ikke har det, kommer denne forskriften til å tre i kraft, og da blir det forbudt å oppholde seg på fritidseiendommer som ikke ligger i den kommunen du bor i, fortsetter Høie.

Statsminister Erna Solberg (H) oppfordret allerede lørdag folk til å reise hjem fra hyttene sine. Hun advarte samtidig om at Sivilforsvaret kunne bli kalt inn for å oppsøke folk og be dem om å reise hjem.