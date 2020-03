– Vi må gjøre noe med dagens strategi. Vi må våkne, vi er nødt til å brette opp ermene og slåss, sier Nyborg i et intervju med Fredrik Solvang i Debatten på NRK.

Hun har doktorgrad i farmako-epidemiologi og mener at alvoret om spredningen og konsekvensene av coronaviruset ikke har gått opp for norske myndigheter og folk flest.

– Vi har ingen kontroll, det er ingenting som tilsier at kurven vil flate ut, sier Nyborg.

Sammenlignet med krig

Hun mener enda mer drastiske tiltak må til for å stanse spredningen av viruset.

– Vi må sette en full karantene på alle som ikke har kritiske funksjoner i samfunnet. Sosial isolasjon er veldig effektivt, sier hun.

– Det er jo krig. Det er som å si at tyskerne er på vei,men det er sikkert ikke så farlig, for de kommer sikkert ikke til å gjøre så mye skade, sier hun og påpeker at man ikke kan ta den holdningen.

Mener 20.000 døde høres lite ut

Beregningene gjort om dødeligheten fra Imperial Collage, som på det mest optimistiske tilsier at selv om alle pasienter fikk behandling, så vil likevel 250.000 dø av viruset i Storbritannia. I norske forhold vil det tilsi 20.000 døde, forklarte Solvang i debatten.

– Det høres lavt ut. Jeg tenker nok at det er noe optimistisk ut i fra sånn som det ser ut nå, svarer Nyborg.

Helsedirektøren: Spekulativt

Helsedirektør Bjørn Guldvog og overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet ble senere også konfrontert med disse tallene.

– Det er spekulativt å peke konkret på hvor mange det blir som dør. For mange er det et farlig virus, og for hver enkelt ønsker vi å gi så god behandling og omsorg som vi overhodet klarer så tallet blir så lavt som mulig. Derfor er det spekulativt å peke på konkrete tall, svarte Guldvog.

– Vi kan være enig om at dette er en veldig farlig epidemi, spesielt for eldre og gamle blir dette veldig farlig. På den andre siden er alternativet til strategien vi har nå, er å låse ned hele samfunnet, for alle mennesker, men da må vi gjøre det i to år, det holder ikke med 14 dager, det tar to år mens vi venter på en vaksine, kommenterte Aavitsland.

Han reagerer på Nyborgs uttalelser og mener at spredningen i Norge ikke er ute av kontroll, og viser til alle de importerte tilfellene fra folk som har kommet hjem fra skiferie i Italia og Østerrike.

Feil om Kina

Han mener også at Nyborg tar feil når hun sier at Kina har klart å stoppe spredningen av coronaviruset.

– Vi har ikke en strategi for å stenge ned landet og forsøke å stoppe spredningen totalt, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.

Han mener at det ikke er mulig å stoppe viruset fullstendig uten å lukke ned samfunnet i opp mot to år.

– Vi må la epidemien gå langsomt, slik at helsevesenet rekker å holde tritt med utviklingen, sier Aavitsland, som erkjenner at coronaviruset er farlig og at det blir mange sykdomstilfeller og innleggelser.

– Det vil bli dødsfall, sier han.

ABC Nyheter har forsøkt å få en kommentar fra Helsedepartementet, men helseminister Bent Høie hadde ikke anledning til å kommentere saken tirsdag kveld.