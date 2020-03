Coronasmitten kan få konsekvenser for kreftbehandlingen

Mange sykehus er i såkalt gul beredskap som følge av coronakrisen, som innebærer at de omdisponerer personell og utsetter noen planlagte behandlinger. Flere kreftpasienter kan få den beskjeden.

Det skriver Kreftforeningen i en pressemelding.

– Frem til nå opplever vi at kreftpasienter i liten grad rammes, men det er grunn til å tro at sykehusene må prioritere enda hardere og at det kan gå utover kreftpasienter og andre sårbare gruppers behandlingsløp, sier Ingrid Stenstadvold Ross i pressemeldingen.

Stenstadvold Ross er påtroppende generalsekretær i Kreftforeningen.

Kreftforeningen går derfor nå i dialog med myndighetene og sykehusene for å se på muligheter for å avlaste helsevesenet og finne gode løsninger for pasienter og pårørende.

Kreftpasienter er definert som en risikogruppe for alvorlig sykdom og død ved coronasmitte.

– Alle må ta sin del av ansvaret. Å begrense smitte vil både lette arbeidsmengden for helsepersonell og beskytte de pasientgruppene som trenger det mest. Hvis vi som befolkning står sammen i dette, kan vi forhindre en situasjon hvor

kreftbehandling og annen nødvendig helsehjelp bli utsatt, sier Ross.

Kreftforeningens ønsker i større grad å komme i kontakt med kreftpasienter og pårørende om hvordan situasjonen oppleves, og ber folk ta kontakt på telefon 21 49 49 21, eller på e-post til radgivning@kreftforeningen.no eller på chat på

Kreftforeningens Facebook-side.