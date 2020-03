Søndag 1. mars fikk kinesiske Zhang Guangfen fra Wuhan i Hubei-provinsen påvist smitte av det dødelige coronaviruset.

Eldre og personer med underliggende sykdom mest utsatt for å utvikle alvorlig sykdom ved smitte.

Nå melder flere medier, deriblant Independent, at 103-åringen er helt frisk etter å ha mottatt behandling på et lokalt sykehus.

Seks dager



103-åringen, som ikke har noen underliggende sykdommer, skal ha vært så dårlig da hun ble innlagt at hun knapt kunne kommunisere med sykehusansatte.

BESKYTTELSE: En lege tar på seg beskyttelsesutstyr ved et sykehus i Wuhan. Foto: NTB scanpix

Etter seks dager med behandling skal hun imidlertid ha blitt erklært frisk.

– Hun elsket å få komplementer. Hun lå og nikket hver gang jeg sa at hun var søt, sier en sykehusansatt ifølge Daily Mail.

Guangfen skal være den eldste personen som har blitt friskmeldt etter å ha fått påvist viruset.

Tidligere denne uka ble det kjent to menn fra Wuhan på 100 og 101 år hadde overlevd viruset.

De siste to månedene har Wuhan og nabobyene med til sammen 50 millioner innbyggere vært isolert.

Over 3000 døde



Tall fra Kina viser at antall smittede i landet er oppe i 80.813. Til sammen har 3.176 dødd etter å ha blitt smittet av covid-19-viruset.

Kinesiske myndigheter tror det første tilfellet av viruset, som ble oppdaget i Wuhan, kom i november i fjor. En 55 år gammel mann som ble syk i november, kan ha vært den første som ble smittet av viruset.

Tirsdag besøkte president Xi Jinping den kinesiske millionbyen og erklærte at viruset er «så godt som stanset».

