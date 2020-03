Tempel Ridder Ordenen er ifølge sin egen beskrivelse et broderskap for voksne menn for å arbeide i det godes tjeneste – for familiens, samfunnets og eget beste.

Ordenen vil støtte sine medlemmer til å utvikle sin egen karakter, og arbeider på kristen grunn i et rusfritt miljø.

Ikke desto mindre må ett av deres medlemmer på Østlandet mandag møte i tingretten, tiltalt for brudd på Straffelovens §295.





Den dreier seg om misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold til å skaffe seg seksuell omgang.

Mannen, som en rang i sitt lokale Tempel, utnyttet ifølge tiltalen «den særlige tilliten og/eller avhengighetsforholdet som han hadde opparbeidet seg som stemorfar», til å skaffe seg seksuell omgang med den da 16 år gamle jenta.

Strafferammen er seks år, og mannen risikerer også å bli idømt erstatning.