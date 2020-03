Speiderleder tiltalt for overgrep mot gutt

Overgrepene skal ha skjedd i for ti år siden, i tidsrommet 2008 til 2010, skriver Stavanger Aftenblad.

– Min klient erkjenner straffskyld, men han tar forbehold om omfanget i tiltalen, sier mannens forsvarer, advokat Anne Kroken til avisen.

Tiltalte erkjenner at han én gang forgrep seg seksuelt mot fornærmede, men nekter for at det skjedde flere overgrep. Fornærmede var ti år gammel da det første overgrepet skal ha skjedd.

Forholdet skjedde før den nye straffeloven trådte i kraft, og det er derfor tatt ut tiltale etter den gamle straffeloven. Seksuell omgang med barn under 14 år hadde tidligere en strafferamme på tre års fengsel. I den nye straffeloven er strafferammen ti års fengsel.

Én dag er satt av til rettssaken som går i Stavanger tingrett i april.