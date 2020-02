Døde alene på sofaen i Oslo – funnet ett år og 63 dager senere

Den rystende historien kommer frem i TV 2-programmet «Åsted Norge», som har fått tilgang til politidokumentene i saken.

Mannen i 50-årene hadde flere barn, men etter et langt liv som rusmisbruker var kontakten med nærmeste familie brutt.



Dermed var det ingen som reagerte på at han døde i ensomhet i en leilighet på Torshov i Oslo. Først i august 2019 ble dødsfallet oppdaget.



Mer enn 14 måneder tidligere søkte mannen om å få forlenget husleiekontrakten, men da han aldri signerte, ble det sendt ut et skriftlig varsel om tvangsutkastelse.

Oslo kommune oppsøkte så mannen på hans adresse, der de ble de møtt av en overfylt postkasse, en løst dør og intet svar.

Skjelett i sofaen

Politiet ble tilkalt, og tok seg inn i leiligheten.

I sofaen lå en mann i 50-årene død. Da hadde han ligget så lenge at det bare var skjelettet igjen, ifølge politiets rapport.



Dødsdatoen ble satt til 1. juni 2018.

– Når det åpenbart har gått så lang tid at liket har blitt forandret til et skjelett, så finnes det ingen metode eller målinger vi kan bruke for å fastslå nøyaktig dødsdato, sier rettsmedisiner Per Hoff-Olsen til TV 2.

Lå død i 428 dager før noen reagerte – fant skjelett på sofaen i Oslo https://t.co/cQVfQNOM58 pic.twitter.com/FXS5usb5Yt — TV 2 Nyhetene (@tv2nyhetene) February 10, 2020

Datteren: – Et sjokk

Datteren til avdøde sier i TV-dokumentaren at hun bare hadde sporadisk kontakt med faren de senere årene, blant annet av hensyn til egne barn.

– Jeg visste jo at jeg en dag kom jeg til å få en slik beskjed, men det var virkelig et sjokk at han døde uten at det ble oppdaget før det bare var et skjelett igjen. Hvis hans dødsfall kan bidra til regelendringer, slik at det ikke skjer igjen, så tror jeg rett og slett at han hadde vært stolt, forteller hun i programmet.

Ifølge «Åsted Norge» har Kriminalvakten i Oslo politidistrikt ikke funnet spor som tyder på at mannen i 50-årene ble utsatt for noe kriminelt.

NAV Bydel Sagene, som sendte en bekymringsmelding til politiet i fjor sommer, har avslått å kommentere saken, som ble henlagt av politiet i Oslo i januar i år.

Trolig har ingen ligget så lenge død i Oslo uten å bli funnet.

140 personer funnet døde på 14 år



De senere årene har politiet i flere distrikt mottatt meldinger om funn av døde personer som ikke er blitt oppdaget før det har gått flere måneder.

I oktober 2016 ble tre kvinner funnet døde i en leilighet på Romsås i Oslo etter at ansatte i Oslo kommune slo alarm. Ingen hadde da sett noe til de tre kvinnene siden sommeren. Obduksjonsrapporten avdekket ingen åpenbar dødsårsak.

I 2013 ble en mann i slutten av 50-årene funnet død i sin egen leilighet i Hamar. Han hadde trolig ligget død i flere måneder. Det var vaktmesteren i borettslaget som tok seg inn i leiligheten for å sjekke at alt var i orden da flere naboer hadde reagert på lukt fra leiligheten. Naboene trodde mannen var bortreist.

I juli 2019 ble en kvinne funnet død i en kommunal bolig i Oslo fem måneder etter at hun døde. Ifølge naboene holdt kvinnen seg for seg selv og levde isolert. Hun hadde hverken navn på postkassen eller døren. Ingen visste hva hun het.

Ifølge en oversikt Aftenposten lagde i 2018 ble det i årene mellom 2003 til 2017 funnet til sammen 140 personer som lå døde i mer enn en uke før de ble funnet.