Den siste årsrapporten fra Forsvarssjefens internrevisjon viser mer enn 30 prosents økning i antallet varslinger om uregelmessige forhold innenfor forsvarssektoren.

«Forsvaret har lagt ned en betydelig innsats for å gjøre kjent hvordan, hva og hvorledes man varsler uønskete hendelser. Forsvaret skal ha en kultur som preges av åpenhet, med muligheter for å få ytre sine synspunkter», heter det i en kommentar fra Forsvarets talsperson, orlogskaptein Per-Thomas Bøe.

Han viser til at dette har blitt kommunisert «svært tydelig» fra Forsvarssjefens side, og at bevisstheten om varsling har i samfunnet generelt.

«Denne bevisstgjøringen, treffer også ansatte i Forsvaret», skriver Bøe i en epost til ABC Nyheter.

I rene tall har antallet henvendelser via Forsvarets sentrale varslingskanal økt fra 103 i 2018 til 135 i 2019, noe som er en økning på 31 prosent. Ser man fem år tilbake er økningen enda mer eksplosiv. I 2015 kom det bare 39 henvendelser, og siden den gangen har det med andre ord skjedd mer enn en tredobling.

Mobbing og lovbrudd



«Det har vært en markant økning i antall henvendelser til varslingskanalen og spesielt innenfor kategoriene mobbing/trakassering», heter det i en ugradert versjon av årsrapporten som ABC Nyheter har fått innsyn i.

I Forsvaret har man nulltoleranse for både mobbing og seksuell trakassering, men egne spørreundersøkelser viser at denne visjonen ikke er oppnådd.

Samtidig fremkommer det i årsrapporten at Forsvarets internrevisjon ikke har registrert en økning i saker relatert konkret til til «seksuell trakassering».

Sjefen for Forsvarssjefens internrevisjon, avdelingsdirektør Lena Helene Dalen, oppsummerer at de fleste varslene omhandler «det psykososiale arbeidsmiljøet».

Ut over dette har det kommet fire varsel om antatte straffbare forhold som salg av militære effekter, narkotikabruk og flyreiser foretatt av personell som ikke lengre er ansatt. I 2018 kom det bare ett varsel innenfor denne kategorien.

Innenfor samlebegrepet «Uregelmessigheter/ misligheter» har det nesten skjedd en fordobling fra året før – fra åtte til femten saker. I årsrapporten nevnes det bare kort at dette handler om brudd på innkjøpsreglene, urettmessige utbetalinger og bruk av skatteparadis.

Vil ikke konkretisere



Men på spørsmål om det kan gis ytterligere informasjon om antatte misligheter og lovbrudd, svarer Forsvarets talsperson negativt:

«Forsvaret ønsker ikke å uttale seg konkret om disse sakene, men på generelt grunnlag informere om at sakene håndteres i henhold til regelverk av riktig myndighetsnivå. Forsvaret ønsker at listen for å varsle skal være lav, og da er det avgjørende å ivareta anonymiteten til involverte parter», skriver Per-Thomas Bøe.

Det må også nevnes at det i samletallene også finnes en relativt stor post som omfatter henvendelser om ikke kritikkverdige forhold. I 2019 kom det for eksempel 56 slike, opp fra 40 året før.

Talsmann Bøe fremhever også at rapporten ikke viser hvor mange reelt kritikkverdige forhold som avdekkes «etter undersøkelser».