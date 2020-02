På Bodøs militære flyplass står norske kampfly klare til å rykke ut på femten minutters varsel, som en del av Natos alarmberedskap (QRA).

På en enkelt dag i fjor – fredag 2. august – måtte Forsvarets kampfly rykke ut tre ganger. Da passerte hele ni militære russiske fly langs norskekysten på ulike tidspunkt. Denne dagen hadde våre naboer i øst et oppsiktsvekkende høyt aktivitetsnivå.

Men til tross for den ene eksepsjonelle dagen, var fjoråret samlet sett ikke ekstraordinært.

Identifiserte 83 fly



Ferske tall fra Forsvarets hovedkvarter (FOH), som ABC Nyheter har fått innsyn i, viser at Forsvaret i 2019 hadde 38 såkalte scrambles – altså en QRA-utrykning med avskjæring på kort varsel.

Det ble også notert 83 identifiseringer av russiske fly i internasjonalt luftrom, som ikke regnes som en avskjæring.

«Sammenlignet med 2018 så er dette en nedgang», konstaterer FOHs talsmann Ivar Moen i en epost til ABC Nyheter. I 2018 var det 57 scrambles og 100 identifiseringer.



Han forklarer det med Nato-øvelsen Trident Juncture som i 2018 medførte økt aktivitet fra russisk side. Moen påpeker at fjoråret altså er sammenlignbart med året før, med unntak av øvelsen.

Det finnes også feilkilder. De ulike tallene for scrambles og identifiseringer har sin årsak i at man på et oppdrag kan identifisere et større antall russiske fly.

Og selv om det kommer seks fly samtidig, så er det for eksempel mulig de norske pilotene bare velger å konsentrere seg om to av dem. Da blir det senere kun notert to fly i statistikken.

– Forutsigbart



«I hovedsak er opptreden og operasjonsmønsteret profesjonelt og forutsigbart hvor begge land viser respekt for hverandres behov for å løse oppdrag», skriver Moen og fortsetter:

«Generelt har Forsvaret ikke opplevd store endringer i operasjonsmønster eller type aktivitet det siste året. Det har ikke vært spesielle hendelser ifm identifiseringer og møter med de russiske flystyrkene siste året».

Da nettstedet aldrimer.no første gang omtalte den nevnte uvanlige dagen i august i fjor, sa derimot Moens kollega Elisabeth Eikeland:



— I løpet av mine fire år som talsperson ved FOH har jeg ikke opplevd dette før.

Aktiviteten svinger



Nå trekker Moen frem for ABC Nyheter at det har vært svingninger i den russiske aktiviteten. I et lengre perspektiv var det en klar økning fra 2007-2008 frem til 2014, mens det i ettertid har vært en vesentlig mindre flyaktivitet fra russisk side.

Han mener det «antas å være en konsekvens av utfordringer på materiell samt aktivitet i andre deler av verden».

Det er uansett et godt stykke unna situasjonen da Sovjetunionen fortsatt eksisterte, for midt på 1980-tallet var man oppe i 500–600 årlige identifiseringer.

I 2018 omtalte NRK antallet QRA-utrykninger til 37. Seniorrådgiver Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), mente det viste en viss russisk offensiv. Han minnet da også om at det i 2017 ble simulert angrep på Bodø og andre steder.

– Det var oppsiktsvekkende, for noe slikt hadde vi ikke sett på mange år. Internasjonal rett følges stort sett i nordområdene, men det er stor militær aktivitet, sa Friis til NRK.no.