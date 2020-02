Vil utvise utenlandske sjåfører

– Det må bli konsekvenser for utlendinger som kjører vogntog på mange titalls tonn uten å være skodd for norske vinterforhold. Nå slår vi ned på det, varsler justisminister Monica Mæland (H).

En undersøkelse utført av YouGov for Frende Forsikring i november i fjor viser at det norske bilister frykter mest i trafikken er møte med utenlandske vogntog.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

– Vi må huske at Norge er en del av et åpent Europa hvor veksten i godstransportmarkedet er stor. Vi kjenner til eksempler med utenlandske sjåfører som er stoppet med opptil 40 ubetalte fartsbøter. Andre har kjørt gjentatte ganger med promille, eller er tatt for annen type kriminaltet, sier administrerende direktør i Norges Lastebileierforbund, Geir Mo, til ABC Nyheter.

– Det setter spor hos folk

Flere vogntog kjører med dekk som er uegnet for vinterføret i Norge.

– Når vi ser at utenlandske vogntog kjører seg fast på fjellet med sommerdekk, stoppes i kontroller eller tar fyr i tunneler, er det klart det setter spor hos folk, påpeker Roger Ytre-Hauge, fagsjef på motor i Frende Forsikring.

Derfor foreslår regjeringen nå at utlendinger med midlertidig oppholdstillatelse, som straffes for alvorlige overtredelser av vegtrafikkloven, skal kunne utvises.

– De siste årene har vi sett en rekke ulykker vinterstid på grunn av utenlandske vogntog med elendige dekk eller sommerdekk. Det har ført til farlige situasjoner og dessverre dødsfall, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en offisiell uttalelse fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Les også: Slik forsøkte vogntog-sjåføren å lure kontrollørene

VIDEO: ABC forklarer: Derfor sliter toakslede vogntog på vinterføre

– Dette høres høres klokt ut

Norges Lastebileierforbund støtter forslaget.

– Dette høres høres klokt ut. Utenlandske statsborgere som kommer til Norge for å operere som yrkesjåfører og gjentatte ganger bryter lover og regler, må stoppes på et eller annet tidspunkt på linje med annen kriminalitet. Det er tvingende nødvendig, mener Geir Mo.

Han mener kombinasjonen av flere virkemidler er oppskriften på å luke ut de verste sjåførene og de farligste vogntogene.

– Vi må ha flere kontroller og sikre like konkurransevilkår, som igjen vil kunne gi bedre trafikksikkerhet. De som bevisst jukser må straffes. Antallet er ikke så stort, men de det gjelder utgjør en risiko, sier Mo.

– Utsetter andre for betydelig risiko

Administrerende direktør i Norges Lastebileier Forbund, Geir Mo. Foto: Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Tall fra Statens vegvesen viser at 18 prosent av dødsulykkene på norske veier i 2018 var kollisjoner mellom personbil og lastebil, buss eller vogntog. De to ulykkestypene som skjer oftest, er møteulykker og utforkjøringer.

– Alvorlige trafikklovbrudd utsetter passasjerer og andre i trafikken for betydelig risiko, og særlig ved gjentatte lovbrudd, kan det være god grunn til å vurdere utvisning, understreker Mæland.

Vil utvise EØS-borgere og yrkessjåfører fra EU/EØS

Det nye forslaget vil få konsekvenser for utenlandske sjåfører som er straffet for alvorlige overtredelser av vegtrafikkloven, som enten har ført til ubetinget fengselsstraff, eller har skapt særlig stor fare for andre trafikanter.

Innstramningene vil også ha betydning for muligheten til å utvise EØS-borgere og yrkessjåfører fra EU/EØS som begår gjentatte alvorlige brudd på vegtrafikkloven.



Les også: 140 dødsulykker med vogntog gransket



VIDEO: Halvparten av oss frykter utenlandske vogntog