110 personer mistet livet i trafikken i Norge i 2019. I 34 av ulykkene var vogntog involvert. Det utgjør 30 prosent.

Flest vogntogulykker skjedde i januar, oktober og desember, med henholdsvis 4, 6 og 6 dødsulykker. Det viser Statens vegvesens foreløpige tall. Etaten presiserer at det kan forekomme justeringer i statistikken den nærmeste tiden.

Vintermånedene krevde flest liv. 22 mistet livet i vogntogulykker i januar, februar, mars, oktober, november og desember mot 12 personer i sommerhalvåret.

– Det er mange tunge kjøretøy på veiene og dette kommer bare til å øke i tiden framover, sier direktør i Trygg Trafikk Jan Johansen i en pressemelding.

Han oppfordrer bilister til å vise hensyn, da mindre personbiler ofte er sjanseløse i frontkollisjoner med vogntog.

– Store deler av det norske veinettet består av smale og svingete veier uten midtdeler. Personbiler i dag er ikke konstruert for å kunne stå imot en frontkollisjon med et tungt kjøretøy. Legg alltid inn ekstra gode marginer og unngå å ta risiko. Hold farten nede og ha god avstand til bilen foran deg.

Utenlandske vogntog er det norske bilister frykter mest på veiene, ifølge en undersøkelse YouGov har utført for Frende Forsikring. 55 prosent av de spurte trekker fram utenlandske vogntog som sin største frykt i undersøkelsen.

En NAF-undersøkelse viser at hele 72 prosent er bekymret for tilstanden til vogntog som ferdes på norske vinterveier, mens 45 prosent sier at de så vogntog som sto fast eller kjørte av veien forrige vinter.

– Det er som regel ikke de tunge kjøretøyene som har skylden i ulykker hvor vogntog er involvert. Men alvorlighetsgraden er større i ulykker som involverer vogntog fordi kjøretøyene er så store, sier forsker Tor-Olav Nævestad ved Transportøkonomisk institutt til ABC Nyheter.

Samferdselsdepartementet har kartlagt 140 dødsulykker med tunge kjøretøy involvert som skjedde mellom 2014 og 2018. I tre av fire tilfeller var det andre enn vogntogsjåføren som forårsaket ulykken.

Totalt var tunge kjøretøy utløsende årsak for dødsulykken i 26 prosent av ulykkene, eller 37 ulykker.

Av disse 37 skjedde ti av ulykkene med utenlandske sjåfører bak rattet. Utenlandske vogntogsjåfører har vært fører av utløsende kjøretøy i gjennomsnitt to dødsulykker per år de siste fem årene.

