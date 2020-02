Politiet: Mann forgrep seg på stedatter – tilbød 500.000 i hysjpenger

I juni må en mann i 40-årene møte i Asker og Bærum tingrett, tiltalt for å ha forgrepet seg på stedatteren.

Overgrepene skal ha skjedd i perioden fra 2007 til 2012, blant annet i familiens hjem og på et hotell i utlandet.

– Det er i denne saken snakk om grove overgrep over lengre tid mot et barn, sier statsadvokat Asbjørg Lykkjen til ABC Nyheter.

Fornærmede var 11 år da overgrepene startet, ifølge tiltalen.

Tilbudt 500.000



ABC Nyheter er kjent med at det var kvinnen selv som anmeldte mannen en gang i løpet av våren 2018. Han er også tiltalt for å ha truet fornærmede i perioden overgrepene fant sted.

Før hun leverte inne anmeldelsen, skal fornærmede i en SMS til tiltalte ha gitt uttrykk for at hun ønsket å fortelle noen om overgrepene. Han skal da ha tilbudt fornærmede 500.000 kroner for å ikke snakke med noen og lovet å tilgodese kvinnen i sitt testamente.

– Det er alvorlig. Man gjør det for å forsøke å skjule et annet straffbart forhold. Det er klart dette gjør helhetsinntrykket grovere, sier Lykkjen.

Mannen i 40-årene erkjenner ikke straffskyld.



– Min klient mener tiltalen er helt feil, sier mannens forsvarer Aase Karine Sigmond til ABC Nyheter.

– Preget

Advokat Elisabeth Tørresby, som er fornærmedes bistandsadvokat, sier at det ikke er uvanlig at det kan gå lang tid fra overgrep skjer, til fornærmede anmelder forholdene.

– Det er en alvorlig straffesak som har svært vanskelig og preget fornærmede i stor grad. Det er ytterligere uheldig for fornærmede at saken er utsatt.

– Hva har din klient fortalt om hvorfor det tok så mange år å anmelde?

– Det har vært en stor belastning for fornærmede å anmelde. Min klient var også svært ung da overgrepene fant sted, sier hun.

Rettssaken skulle opprinnelig startet i Asker og Bærum tingrett denne uken, men har blitt utsatt til juni som følge av sykdom. Det er satt av fire dager til behandling av saken.