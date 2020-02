Tyveribande reiste til Norge syv ganger – stjal for flere millioner

Natt til 31. januar i fjor gikk en alarm på en byggeplass i Oslo. En vekter rykket ut til stedet og gjorde observasjoner av en sølvgrå, svenskregistrert VW Passat.

Vekteren ringte umiddelbart til politiet som stoppet en bil med samme signalement.

I bilen satt det fire rumenske statsborgere.

Politiet tok beslag i rumenernes mobiltelefoner, hvor det fantes påfallende mange bilder av brukte verktøy.

– Ut fra en grundig analyse og et beslag av en lastebilnøkkel klarte politiet å finne en semitrailer som sto parkert i Sarpsborg, sier politiadvokat Mona Brandmo i Oslo politidistrikt til ABC Nyheter.

Inne i semitraileren, som tilhørte en av de pågrepne personene, gjorde politiet funn av flere verktøy pakket inn i Biltema-esker. Verktøyene kunne spores tilbake til flere grove tyverier på Østlandet.

Verktøy for over syv millioner



Neste uke må de fire rumenerne, tre menn og en kvinne, møte i Oslo tingrett hvor de står tiltalt for i alt 35 grove tyverier av verktøy og heleri i en periode fra mars 2018 og januar 2019.

Politiadvokat Mona Brandmo i retten i forbindelse med en annen rettssaken. Foto: Steffen Zachariassen / ABC Nyheter

Politiet mener de tiltalte ved syv anledninger har reist fra Romania til Norge for å stjele verktøy, for så å ta med tyvegodset til hjemlandet.

– Vi ser at de er her i kortere perioder, før de returnerer til Romania med verktøyet. De har brukt både semitrailer og privatbiler til å frakte godset, sier hun.

Det er nærmere 80 fornærmede i saken. Politiet mener de stjålne verktøyene har en verdi på over 7,5 millioner kroner.

Stoppet i tollen



Funnet i semitraileren i Sarpsborg var startskuddet på en omfattende etterforskning ledet av Oslo-politiet, med bistand fra rumensk politi.

I den beslaglagte semitraileren ble det nemlig funnet en liste. Ved nærmere undersøkelser viste det seg at listen innhold norske verktøy som hadde blitt funnet i en trailer under en kontroll på en tollstasjon mellom Ungarn og Romania.

Traileren som ble stoppet tilhørte en bedriftseier i 30-årene som er tiltalt i saken.

Flere av verktøyene har politiet klart å spore til tyverier i Norge. Ettersom ikke alle verktøyene var synlig merket har ikke politiet klart å finne alle eierne.

– Vi har sporet en god del, men mye er ikke merket. Generelt ser vi at merkingen av verktøyene kunne vært bedre, sier Brandmo.

«Norsk» lager i Romania



Tekniske spor i saken ledet politiet til en adresse i utkanten av den rumenske byen Targoviste.

Etter anmodning fra norsk politi rykket deres rumenske kolleger ut til en lagerbygning.



På et lager i Romania ble det funnet flere hundre stjålne verktøy. Foto: Politiet

Der fant politiet rundt 200 håndholdte verktøy som kan spores spores til tyverier fra norske byggeplasser. Verktøyene har senere blitt transportert tilbake til Norge.

Under etterforskning gjorde politiet også funn av to skogsdepoter i Norge hvor verktøy lå skjult. Alle tyveriene knytter politiet til de tiltalte rumenerne.

Erkjenner flere forhold



Flere av de fire tiltalte har erkjent å ha stått bak flere av de 35 tyveriene.

Advokatene (f.v) Tom Barth-Hofstad i retten i forbindelse med en annen rettssak. Foto: Sara Johannessen / NTB scanpix

– Min klient har erkjent flere av forholdene, sier advokat Monica Behn Staff ved Avokatfirmaet Staff, som forsvarer en mann i 30-årene.

Advokat Tom Barth-Hofstad forsvarer en tiltalt lastebilsjåfør i 30-årene:

– Han erkjenner samtlige poster han er tiltalt for. Min klient vil egen del forklare seg om forholdene i retten, sier han.



En tiltalt kvinne i 20-årene erkjenner store deler av forholdene hun er tiltalt for, opplyser hennes forsvarer Stian Hunstad til ABC Nyheter.



Vegard Hunstad, som forsvarer den tiltalte bedriftseieren, ønsker ikke å kommentere saken.



Gidder ikke anmelde



Siden sommeren 2018 har politiet sett en eksplosiv økning av innbrudd på norske byggeplasser. Selv om verktøytyveri er en omfattende problem, velger mange å ikke anmelde forholdene til politiet.

Det samme er tilfelle i denne saken.

– Dette har blitt et problem for byggeplasser. Det tar tid å anmelde og skrive godslister. En del har sagt at de har en egenandel hos forsikringsselskapet på 100.000 kroner, så når det har blitt stjålet verktøy for under 100.000 har de rett og slett ikke giddet å anmelde.

– Hva tenker politiet om det?

– Vi ønsker at alle skal anmelde. Det gjør jobben vår lettere i de tilfellene hvor vi gjør beslag. Det gir oss også nyttig informasjon om hvor stort og omfattende det er med tyverier fra byggeplasser.