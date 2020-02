NRK melder at Øst politidistrikt nå formelt har erklært forsvinningssaken som en uoppklart drapssak.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog 31. oktober 2018. I hjemmet ble det funnet et brev med krav om løsepenger. Først to måneder senere valgte politiet å gå offentlig ut med forsvinningen.

Politiet: Har lagt vekk listen over mulige gjerningspersoner i Hagen-forsvinningen

Formelt del av drapsstatistikken

Nå er Anne-Elisabeth Hagen en del av drapsstatistikken til Kripos, der det står at hun ble drept 31. oktober 2018.

Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt sier til NRK at den datoen ble valgt da de ikke vet noe eksakt tidspunkt for drapet.

På spørsmål fra statskanalen om hvorfor politiet nå slår fast at hun ble drept svarer Brøske følgende:

– Vi «slår ikke fast» at Anne-Elisabeth Hagen er drept, men vi har jobbet med en hovedhypotese om drap siden før sommeren 2019. Slik saken står nå mener vi derfor det er naturlig at hun kommer inn på statistikken over uoppklarte drap.

Familiens advokat Svein Holden sier at utviklingen ikke kom overraskende på familien.

Tall: Hagen-saken har så langt kostet politiet 15 millioner ekstra

Endret hypotese i sommer

Før sommeren gikk politiet ut med at de endret sin hovedhypotese fra bortføring til drap.

– Det at saken blir registrert i statistikken som et uoppklart drap, har i utgangspunktet lite betydning for etterforskningen, sier Brøske.

Så sent som i forrige uke gikk politiet ut og meldte at de ville intensivere søket etter den nå antatte døde 69-åringen og at de gikk med på familiens ønske om å utlove dusør.

– Det har gått fjorten måneder uten at vi har fått noen livstegn. Det er ingen endring i vår hovedhypotese om at vi mener vi står overfor en drapshandling. Det er viktig å finne henne. Det sitter blant annet også en familie som har behov for å få noen svar, sa Brøske da til Nettavisen.

Bakgrunn: Politiet gir klarsignal for dusør i Hagen-saken