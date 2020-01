– Nå vil jeg aldri kunne se det koselige smilet ditt og de snille øynene dine igjen. Og jeg vil aldri kunne gi deg den beste tegningen av deg hittil, sa Maud Angelica Behn (16) under bisettelsen i Oslo domkirke fredag.

Til stede i domkirken var Behns familie og venner, hele kongefamilien og en rekke toppolitikere.

Foran en fullstappet kirke holdt 16-åringen en gripende tale på vegne av seg selv og sine to yngre søstre. I det sterke minneordet takket hun faren og viste fram en tegning hun hadde laget, og som hun skulle gi ham til jul.

– Det sterkeste jeg har hørt



En av Ari Behns aller nærmeste venner, Per Heimly, beskriver hele bisettelsen som utrolig vakker.

Fotograf Per Heimly under bisettelsen av Ari Behn i Oslo domkirke. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Jeg syntes det var en utrolig vakker seanse. Det var noe av det fineste jeg har vært med på i hele mitt liv. Det var veldig rolig og veldig verdig, sier han til VG.

16-åringen fortalte at hun hadde et nært forhold til faren, som hun beskrev som flink til å gi henne og søstrene komplimenter og en tro på at de kan klare alt.

– Det var noe av det sterkeste jeg har hørt i hele mitt liv. Jeg er så utrolig glad for å se Ari i henne – både kraft og gjerning går i generasjoner. Der var utrolig tøft av henne og det tror jeg rørte hele Norge, sier han.

Familien har siden Behns bortgang 1. juledag valgt å være åpne om at han begikk selvmord.

Snakket sammen på julaften



Til NRK sier Heimly at Behn hadde det tungt det siste året.

– Jeg snakket med ham på julaften og var ordentlig masete på ham om å «stay in there», og at ting alltid vil komme til å bli bedre. Man må bare komme gjennom smerten, man må holde ut, sier han.

Og følger opp:

– Man må snu fokuset fra en selv og ut mot verden, men det var veldig tungt og umulig for Ari å se noen annen utvei.

– Når fram til mange



Trond Giske, nær venn av avdøde Ari Behn og fadder til hans eldste datter Maud Angelica, synes fadderbarnets tale i bisettelsen var viktig, rørende og klok.

– Jeg tror det er veldig viktig det budskapet som blir sagt nå. At det finnes hjelp å få. Og at om du tenker at du ikke fortjener noe godt i livet, så gjør du det. Det finnes mennesker som vil deg godt og kan ta vare på deg, sier Giske.

Leder for Nasjonalt Senter for Selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), Lars Mehlum, sier til NTB at det er bra at familien peker på at det er viktig å søke hjelp.

– Jeg tror dette budskapet når fram til mange, sier han.

Ga etterlatte et ansikt

Vårt Land skriver fredag på lederplass at de mener Maud Angelica Behns tale er den viktigste på lang tid, og at talen kan bli et vendepunkt i arbeidet med å forebygge selvmord og selvskading.

– Hun setter ord på det mange etterlatte føler; at verken hun eller noen andre forsto hvor syk faren var. Samtidig slår den modige 16-åringen fast at ingen har skyld i det som har skjedd, skriver avisa.

Rådet for psykisk helse og Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (Leve) mener budskapet i Maud Angelica Behns minneord i bisettelsen var viktig og gikk langt utover 16-åringens sorg.

– Dette er mennesker i privat sorg, som har åpnet opp så vi får se og høre. Det står det respekt av. Det var viktige ord hun sa, ord som gikk ut over hennes eget tap, hun strekker også ut ord til andre. Hun sier noe om fortvilelsen andre etterlatte sliter med, over å miste det umistelige, sier Terese Grøm til ABC Nyheter.

Om du har det vanskelig eller kjenner noen som har det vanskelig, be om hjelp! Ring en venn, snakk med familien din, gå til fastlegen eller ring Mental Helses hjelpetelefon: 116 123, Røde Kors: 80033 321 eller Kirkens SOS: 22400040.