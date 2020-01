Nå er beslutningen om et eget kontor på Manila for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn begått av nordmenn, tatt.

Det bekrefter statssekretær Alf Erik Andersen (FrP) overfor ABC Nyheter:

Statssekretær Alf Erik Andersen (FrP). Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Norske myndigheter oppretter et kontor i Manila for å bekjempe at filippinske barn blir ofre for norske overgripere. For å sikre en helhetlig innsats mot internettrelaterte overgrep mot barn utarbeides det for øyeblikket en strategi på feltet hvor tiltak på tvers av sektorer skal møte de ulike utfordringene, sier han.

I sommer ba Justis- og beredskapsdepartementet (JBD) om en oversikt over antallet nordmenn som er mistenkt, siktet eller domfelt for seksuelle overgrep mot barn i utlandet.

Selv om tallmaterialet er beheftet med store svakheter, kunne Politidirektoratet (POD) melde at det var registrert 166 seksuelle overgrep med en strafferaksjon – begått av nordmenn i utlandet siden 2009.

Siden det ikke finnes en egen statistikkgruppe for overgrep mot barn, har POD og Kripos utarbeidet oversikten gjennom en sammenstilling av flere søk, viser dokumenter ABC Nyheter har fått innsyn i.

Til sammen har man registrert 332 personer i 525 saker, hvorav en god del har blitt henlagt eller ikke er avgjort, i samme tiårsperiode. Dette viser at enkelte har begått mer enn ett seksuelt overgrep i utlandet.

Usikkert tallmateriale



Det skal være første gang norsk politi har utarbeidet statistikk på dette området. I tallene, som ABC Nyheter har fått innsyn i, fremkommer det at de fleste overgrepene blir pådømt i våre naboland.

Det er i Sverige, Danmark og andre europeiske land at de fleste dommene mot nordmenn blir avsagt. Av 18 dommer i 2019 (pr. 17. juni) for seksuelle overgrep mot barn, var 8 fra svenske domstoler. Av 38 henlagte eller ikke avgjorte saker var 7 fra Sverige og 8 fra Danmark.

Utenfor Europa er det Thailand (11) og Filippinene (13) som har de fleste sakene i tiårsperioden.

Men det er alvorlige svakheter med tallgrunnlaget. Det er frivillig for tiltalte nordmenn å be om hjelp fra norske myndigheter, samtidig som de enkelte lands politi og påtalemyndigheter ikke er forpliktet til å melde fra om slike saker. Skal norsk politi få en oversikt, må de henvende seg til ulike lokale politienheter, ettersom det ikke finnes noe sentralt register. Problemet er ikke begrenset til Øst-Asia, men gjelder også for eksempel Tyskland.

Det kan også være årsaken til at land i Afrika og Sør-Amerika er nesten fraværende i statistikken som er overlevert departementet. I beste fall gir oversikten derfor bare en indikasjon på hvor mange nordmenn som har begått seksuelle overgrep.

– En fryktelig forbrytelse



– Bekjempelse av vold og overgrep mot barn har høy prioritet, sier Andersen i en epost.

– Internettrelaterte overgrep mot barn er en fryktelig forbrytelse. Mennesker som kjennes skyldig i overgrep mot barn er selv syke og må straffes med fengsel og behandling, fortsetter han.

Når det gjelder det nye kontoret i Manila og samarbeidet med filippinske myndigheter, skriver statssekretæren at Kripos i de senere årene har etablert «et godt samarbeid» for å avverge og etterforske overgrep mot filippinske barn begått av norske borgere.

– I enkelte saker er mistankegrunnlaget mot siktede blant annet informasjon Kripos har fått fra filippinske myndigheter, skriver statssekretæren.

Han påpeker at antallet saker hvor overgrep har skjedd i utlandet i utgangspunktet er lavt og varierer fra år til år, noe som ofte kan skyldes enkeltpersoner.

I 2009 ble for eksempel én mann dømt av norske myndigheter for totalt 22 ulike seksuelle overgrep mot barn i utlandet.

– Av naturlige grunner vil det være vanskeligere å etterforske en straffbar handling begått i utlandet enn i Norge, på grunn av variasjon i bevissituasjon og samarbeid med landet der overgrep ble begått, mener Andersen.

Han viser til at det ikke er noen automatikk i at politiet i Norge blir varslet om norske borgere som har begått seksuelle overgrep i utlandet.

– Det antas derfor at antallet er høyere, konkluderer FrP-politikeren.