Norge stanser ikke vindkraft-utbygging tross anmodning fra FN

Den norske staten ble bedt om å stanse vindkraftverket på Storheia mens komiteen behandler en klage fra reindriften. Ikke grunnlag for stans, mener regjeringen, som vil ha anmodningen trukket tilbake.

10. desember ba FNs Høykommisjonær for menneskerettigheter om stans i utbyggingen av Storheia vindkraftverk i Fosen, sør for Årnes i Åfjord i Sør-Trøndelag.

Bakgrunnen er en klage fra Samerådet på vegne av sørsamiske reineiere. De mener utbyggingen vil gjøre reinbeiteområdene ubrukelige. Dette er i strid med menneskerettighetene som skal sikre vern av urfolkets kultur, mener reineierne.

Nå har regjeringen kommet fram til at de ikke vil stanse utbyggingen.

Regjeringen avviser anmodningen

I et brev til spørsmålsstiller Une Aina Bastholm (MDG) skriver olje- og energiminister Kjell-Borge Freiberg (Frp) at slike anmodninger i utgangspunktet skal imøtekommes, selv om de rettslig sett ikke er forpliktende for Norge.

– Imidlertid har jeg etter grundige overveielser i denne saken kommet at det rettes en henvendelse til komiteen (FN-komiteen om eliminering av rasediskriminering (CERD), journ.anm.) om å trekke anmodningen tilbake, skriver olje- og energiministeren.

Skal bli Norges største

De første av de 80 vindturbinene skal etter planen komme på plass i løpet av august 2019. Vindparken vil være Norges største når den står ferdig. Fundamentene står klare og nesten alle inngrep i terrenget er gjennomført, bort sett fra selve turbinene.

Regjeringen påpeker at vindkraftutbyggingen på Storheia har vært grundig prøvd i flere runder i rettssystemet, og er ikke avsluttet. Staten har ikke vært part eller på annen måte involvert i domstolsbehandlingen, og brudd på rasediskrimineringskonvensjonen har ikke vært anført av reindriften tidligere.

– Må klage hjemme først

Regjeringen anfører selv at det er et vilkår for å kunne klage til FN-komiteen at nasjonale rettsinstanser er ferdig med å behandle saken, og at domstolene har hatt anledning til å vurdere spørsmålet om diskriminering. Selv sier de at de har vurdert utbyggingen nøye og konkludert med at det ikke er i strid med folkeretten.

De viser videre til avbøtende tiltak for reineiere som utbyggere blir nødt til å følge opp