Strømselskapet Fjordkraft vant FNs klimapris under klimatoppmøtet i Katowice

I kveld går vi på scenen under Klimatoppmøtet i Katowice for å motta FNs klimapris for vårt klimatiltak Klimanjaro. Prisen inspirerer oss til å jobbe for å få flere med på laget. Sammen kan vi skape en dominoeffekt som overgår alle andre klimatiltak. https://t.co/0no7RPq9lH pic.twitter.com/n0lptto6rb