Det er en sang som fikk så sterk betydning for Bryan Adams, at han sluttet å spille den. Både av egne grunner, men ikke minst for andre.

Den 64-år gamle sangeren fra Canada åpnet nylig opp i et intervju med The Sunday Times, der han blant annet fortalte om historien bak låten «Diana», utgitt i 1984.

Ryktene skal ha svirret rundt sangens betydning og om hvorvidt den handlet om prinsesse Diana av Wales og hennes daværende ektemann prins Charles, nå kongen av Storbritannia.

I tillegg til tittelen, fikk også sangens tekst en god del oppmerksomhet. «The day that you married him – I nearly lost my mind» og «Diana – what cha doing with a guy like him», for eksempel.

Sangen skal ha vært ment som «flåsete humor», og egentlig ha vært inspirert av en hendelse med den avdøde dronning Elisabeth II i 1982, da en mann brøt seg inn på soverommet hennes, sier Adams i intervjuet.

Sangen skal imidlertid ha vært med på å utvikle et vennskap mellom de to.

Etter at prinsessen omkom i en bilulykke i Paris, 1997, var Adams ferdig med å fremføre låten. Til Times forklarer han at valget ble tatt «av respekt» for Diana og sønnene hennes, prins William og prins Harry.

«Surrealistisk» vennskap

Bryan Adams er kanskje mest kjent for låtene «Summer of ‘69», «(Everything I do) I do it for you», «Run to You» og «Heaven», for å nevne noen. «Diana» medvirket på B-siden av «Heaven» som singelplate.

Etter Adams beretninger skal den omtalte sangen ha falt i smak hos prinsesse Diana, som skal ha syntes den var «veldig morsom».

31. august 2007: Bryan Adams var til stede under minnesmarkeringen av ti-årsdagen til Dianas dødsfall, ved Guards Chapel, London. Foto: Lewis Whyld / Pool, AP Photo

Hun skal så ha invitert Adams hjem til Kensington Palace for å drikke te og høre sangen på nytt. Der skal de ha blitt mer kjent, forteller han.

– Da jeg besøkte KP (Kensington Palace) for første gang var hun ikke, liksom «Jeg trenger å prate med noen», og man skal jo ikke brase inn i noens liv og få vite alt i løpet av de første ti minuttene. Det var heller «la oss ta en kopp te». Men jo bedre venner vi ble, jo mer lærte jeg om hva som foregikk, sier han.

Adams forteller at de to skal ha fått et «surrealistisk» vennskap.

– Jeg likte Diana veldig, veldig godt. Hun var en fantastisk dame og en superbra inspirasjon. Å møte henne var noe av det beste som har skjedd meg, sier Adams.

Anklaget av eksen

Prinsen og prinsessen av Wales giftet seg i 1981 og skilte offisielt lag i 1996. Bryan Adams skal fra 1990 ha vært i et forhold med den danske modellen og «Bond-pike» Cecilie Thomsen. Det sistnevnte paret var sammen i rundt tolv år.

Det gikk rykter om en affære mellom Adams og prinsessen, fremmet av Thomsen selv. Ifølge den danske modellen skal det ha vært en av grunnene til bruddet i 2002.

– Vi hadde et turbulent forhold og Bryans affære med Diana gjorde det ikke noe lettere, sa Thomson til pressen i 2003, ifølge Daily Mail.

Ryktene om utroskap blir ikke diskutert i intervjuet med The Times. Ifølge BBC har ikke Adams svart på de 20 år gamle ryktene, men i 2018 gjestet han Watch What Happens Live With Andy Cohen, der han forklarte at de «kun var gode venner».