Denne uken la «Harry Potter»-forfatteren ut et bilde med teksten «Gjenta etter oss: Transkvinner er kvinner» med bildeteksten «Nei».

Som svar på dette oppfordret en av hennes følgere folk til å «stemme» på Labour Party i Storbritannia etter at det har kommet nyheter om at partiet vil gjøre angrep på kjønnsidentitet til en kriminell handling som kan straffes med opptil to års fengsel.

«Jeg tar gledelig to århvis alternativet er tvungen tale og tvungen fornektelse av kjønnets realitet og betydning», skriver Rowling.

«Kom igjen med rettssaken, sier jeg. Det blir morsommere enn jeg noen gang har hatt det på en rød løper», fortsetter hun.

Flere kontroverser

Forfatteren spøkte så videre om hvilke jobber hun kunne tenke seg å ha i fengselet.

«Jeg håper selvsagt på biblioteket, men jeg tror jeg kan gjøre det bra på kjøkkenet», skriver Rowling.

«Klesvask kan bli et problem. Jeg har en tendens til å krympe ting og gjøre dem rosa ved et uhell. Men jeg antar at det ikke vil være noe stort problem hvis det stort sett er fengselsklær og laken», fortsetter Rowling.

Rowling har en lang historie med lignende kommentarer, som startet i 2017 da hun likte et innlegg som fordømte bevegelsen for transkjønnedes rettigheter, skriver New York Post.

Året etter skapte forfatteren kontroverser etter å ha likt en annen tweet som hevdet at transkvinner bare var «menn i kjoler».

Til tross for at Rowling hevdet at det bare var et uhell, havnet hun i hardt vær igjen i slutten av 2019 da hun forsvarte en kvinne som fikk sparken fra jobben fordi hun skrev «menn kan ikke bli kvinner» på sosiale medier.

Sterke reaksjoner

I årene som fulgte, har Rowling vært svært frittalende når det gjelder synspunktene sine, noe som har resultert i motreaksjoner fra Harry Potter-fans og til og med noen av skuespillerne i filmene.

I juni 2020 la Daniel Radcliffe, som spilte Harry Potter i filmserien, ut et lengre essay etter å ha følt seg «tvunget» til å ta bladet fra munnen på grunn av sin nære tilknytning til bokserien.

«Transkjønnede kvinner er kvinner», skrev Radcliffe i brevet.

Som svar på dette la Rowling også ut et essay der hun forsvarte kommentarene sine.