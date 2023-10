– Jeg sluttet å drikke for ganske lenge siden. Det føles som en evighet, kanskje for tre og en halv måned siden. Det er kjedelig. Jeg mener, jeg var bokstavelig talt på grensen til å være alkoholiker i store deler av 20-årene, men jeg savner det så mye, sa hun til publikum.

– Så kos deg med whiskey sour. Jeg er veldig, veldig misunnelig, sa hun til en i salen

Tidligere i år fortalte Adele at sist hun var i Las Vegas under coronapandemien, hadde drukket flere flasker vin i løpet av formiddagen.

«Jeg husker at da jeg kom hit under pandemien , under nedstengingen, var klokken 11, og jeg hadde definitivt drukket fire flasker vin – som vi alle gjorde», skal Adele ha ha sagt i mars, skriver Fox News.

Se video: Adele sjokkerer i skjult kamera:

Mistet faren

I 2021 fortalte 35-åringen at hun drakk «tidligere og tidligere» under pandemien, og senere samme år avslørte hun overfor Oprah Winfrey at hun hadde bestemt seg for å slutte å drikke i forbindelse med skilsmissen fra Simon Konecki og arbeidet med albumet «30».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Adele er nå i et forhold med sportsagenten Rich Paul.

– Det er en fin måte å bli kjent med seg selv på, å bare drikke vann og være edru som bare det, sa hun den gangen.

Adele og Konecki har sønnen Angelo, som fyller 11 år denne uken.

Sangeren og låtskriveren fortalte Oprah Winfrey at faren hennes, som døde i 2021 på grunn av tarmkreft, hadde slitt med alkoholisme.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Det tok fra meg faren min», sa Adele.

Fokus på helse

I sangen «I Drink Wine» fra 2021 synger Adele: «When I was a child, every single thing could blow my mind, soaking it all up for fun, but now I only soak up wine».

– I begynnelsen holdt jeg nok alkoholindustrien i live. Men da jeg innså at jeg hadde mye å gjøre med meg selv, sluttet jeg å drikke og begynte å trene mye for å holde meg i balanse, sa Adele etter skilsmissen.

I tiden rundt skilsmissen begynte Adele også å fokusere på helsen sin, og endte opp med å gå ned rundt 30 kilo ved å trene for å dempe angsten.

– Det handlet aldri om å gå ned i vekt, det handlet alltid om å bli sterk og gi meg selv så mye tid hver dag uten telefonen. Jeg ble ganske avhengig av den, sa hun i et intervju på den tiden.