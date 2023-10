Siden prins Harry og hans kone Meghan Markle forlot det kongelige liv i 2020, har de hatt liten eller ingen kontakt med hertugen av Sussex' side av familien.

Harry har i tillegg krevd en unnskyldning fra kongefamilien til tross for at han delte nære og personlige historier om familien.

Beskyldninger

Ifølge den kongelige historikeren og forfatteren Gareth Russell forstår ikke Harrys bror, William prinsen av Wales, hvorfor noen skal be om unnskyldning til eksilparet.

– Det er et sted i memoarboken hvor prins Harry sier at William spurte: ‘Hva er det? Hva er problemet?’ Og prins Harry sa til seg selv: ‘Hvordan kan han ikke vite det?’. Så jeg tror kanskje det er mange ting som prins Harry bærer rundt på, sier Russell.

– Men det er mulig at selv prins William ikke er 100 prosent sikker på hva alle så, ifølge prins Harry, legger han til.

I januar ga Harry ut sin avslørende memoarbok «Spare», der han beskyldte broren for å ha «angrepet» ham fysisk i en krangel om Markle, skriver New York Post.

Serien «Harry & Meghan», som ble sluppet på Netflix i desember, delte flere detaljer om hvorfor paret bestemte seg for å ta et skritt tilbake fra sine roller som seniormedlemmer av kongefamilien.

«De vet hva de har gjort»

I mars 2021 stilte de opp i et eksklusivt intervju med Oprah Winfrey. Der hevdet Harry at rasisme var en «stor del» av grunnen til at de måtte forlate Storbritannia.

Forfatteren fortsetter:

– I Spare brukte han så mye tid på å klage over hvem som fikk det beste rommet på Balmoral. I tillegg var det et interessant trekk at den ble utgitt midt i en kostnadskrise. Det fremstår som ganske personlig og kanskje langvarig, og kanskje er det sjalusi.

– Som tittelen på memoarene antyder, har prins Harry alltid følt seg som en reserve, så i bunn og grunn er det bare flaks i slektstreet. Han kommer med ganske kryptiske kommentarer som ‘De vet hva de har gjort’. Med tanke på at han er villig til å spesifisere alt annet i detalj, er det merkelig, fortsetter Russell.

– Så jeg tror ikke noen er 100 prosent sikre på hva det er. Selv ikke prins William vet hva det er, ifølge prins Harry selv, avslutter han.

Vrangforestillinger

Siden avreisen til California i 2020 har Harry bare vært tilbake i Storbritannia noen få ganger, blant annet i forbindelse med farens kroning i Westminster Abbey i mai.

I januar krevde Harry oppsiktsvekkende nok en unnskyldning fra kongefamilien og ba dem «ta bladet fra munnen».

– Dere vet hva dere gjorde, og jeg vet nå hvorfor dere gjorde det. Og dere har blitt tatt på fersken, så bare si sannheten, sa han den gang.

Harry, som hevdet at familien behandler ham som om han har «vrangforestillinger og er paranoid», presiserte ikke nøyaktig hva han vil at familien skal be om unnskyldning for.

Tobarnsfaren insisterte på at «hvis folk hadde lyttet» til ham tidligere, ville ikke bruddet mellom hertuginnen av Sussex og resten av kongefamilien ha blitt så ille.

«Det hele kunne vært unngått. Men de lot ikke seg selv gjøre det», sa han med henvisning til de kongelige.