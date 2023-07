Meghan Markle (41) er taus om skuespillerstreiken, samtidig som ryktene svirrer om hennes og prins Harrys (38) Netflix-avtale.

Fagforeningen «Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists» (SAG-AFTRA) støttet Meghan offentlig etter hennes oppsiktsvekkende intervju med Oprah i 2021, skriver avisen Daily Mail.

Men Meghan Markle har forblitt taus når det kommer til SAG-AFTRA-streiken i USA, til tross for at hun selv en gang var en del av skuespillerfagforeningen.

Storstreik

Streiken kan være en interessekonflikt for hertuginnen av Sussex, som har underskrevet en millionkontrakt med strømmegiganten Netflix – et av film og tv-selskapene som nekter å samarbeide med de streikende skuespillerne og manusforfatterne.

SAG-AFTRA har vært i streik mot film- og tv-studioer og strømmetjenester siden 14. juli, noe som fører til at Hollywood produksjoner har stoppet helt opp.

Kjente fjes som Colin Farrell, Jamie Lee Curtis og Jessica Chastain, er blant de som står streikevakt og krever økt grunnlønn, utbetalinger fra strømming av film og tv og garantier for at kunstig intelligens ikke vil erstatte jobben deres.

Støtte

I intervjuet med Oprah, beskrev Meghan sitt medlemskap i fagforeningen som noe hun savnet da hun ble kongelig. Hertuginnen sa at hun fortalte slottets HR-avdeling:

– Jeg trenger virkelig hjelp. Fordi i min gamle jobb, var det en fagforening, og de beskyttet meg.

Under intervjuet, kom SAG-AFTRA ut i støtte for Meghan i et innlegg på Twitter, hvor de skrev:

– Vi er fortsatt her for deg, Meghan. Alle fortjener beskyttelse av en fagforening.

Forrige måned, etter nyheten om at hertugen og hertuginnen av Sussex' Spotify-avtale ble kansellert, begynte rykter å sirkulere om at deres Netflix-avtale, signert i 2020, kunne lide samme skjebne.

Men strømmeplattformen tok til orde for paret, og sa at avtalen fortsatt sto støtt.