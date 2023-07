Den britiske tankesmia Economist Intelligence Unit (EIU) har publisert en større rapport om de økonomiske ringvirkningene av en eventuell væpnet konflikt mellom Kina og Taiwan.

«Ødeleggelsene av produksjonen av regional informasjons– og kommunikasjonsteknologi og nettverkene av forsyningskjedene ville føre til uforholdsmessige sjokkbølger for både Nordøst– og Sørøst-Asia», heter det i rapporten.

Nabolandene hardest lammet

Det er Japan, Filippinene og Sør-Korea som vil bli hardest rammet av en væpnet konflikt i området, mens Hongkong og Australia ville opplevd alvorlig sårbarhet i sine økonomier, sammen med blant annet Vietnam, Thailand og Malaysia.

EIU tok utgangspunkt i et scenario med væpnet konflikt mellom Kina og Taiwan, der også USA deltok.

Kina regner den selvstyrte øya som en del av sitt territorium.

I rapporten påpeker de at Taiwanstredet er blant de mest trafikkerte sjøveiene for fraktskip i verden, og at ved nærheten til den alene, vil føre til store ringvirkninger for spesielt nabolandene Japan, Sør-Korea og Filippinene.

«Selv om vi ville forvente at selskaper og logistikkfirmaer vil svare med å bruke større rundveier for å unngå Taiwanstredet, så vil dette bli svært kostbart både i form av tid og penger, og vil involvere høyere forsikringspriser da risikoen for forsikringspremiene vil stige», skriver de og tar utgangspunkt i at både sjøveien og flyrutene over området vil bli påvirket.

Konteinere ved havna i Incheon i Sør-Korea. Skulle det bryte ut krig mellom Kina og Taiwan vil konteinertrafikken til og fra Sør-Korea bli svært skadelidende. Foto: Yun Tae-hyun / AP / NTB Foto: NTB

Vil strupe halvleder-eksporten

En væpnet konflikt med Kina vil trolig føre til at Taiwan ikke vil kunne hente produkter utenlands fra eller eksportere egne produkter.

– Det er noe spesielt Sør-Korea og Japan, spesielt frykter, sier Chen Yi-fan, en professor i diplomati og internasjonale stuier ved Tamkang universitetet ved Taipei til South China Morning Post.

Taiwan er blant verdens største produsenter av flere teknologikomponenter. De produserer omtrent 60 prosent av verdens halvledere. Halvledere er bitte små og teknisk kompliserte datachips som digitaliserer og automatiserer alt fra biler til brødristere. Allerede under pandemien førte mangel på halvleder til store problemer for mange produsenter.

Både Sør-Korea og Japan eksporterer kjemikalier og andre råprodukter til Taiwan som de trenger for å produsere halvlederne, som de så selger tilbake til blant annet Japan og Sør-Korea.

Økonomiske sanksjoner

De forventer også at spesielt Hongkong også vil bli hardt rammet økonomisk av forventede økonomiske sanksjoner mot Kina fra Vesten, slik vi har sett skje med Russland etter invasjonen av Ukraina.

«Til tross for noen sanksjoner som vil bli brukt mot både Hongkong og fastlands-Kina, vil en konflikt føre til utvandring av en betydelig andel av befolkningen og en kraftig nedgang i inngående kapitalstrømmer», slår de fast.

EIU mener at selskaper likevel vil nøle med å flytte produksjon ut av regionen, da det fortsatt finnes «betydelige forretningsmuligheter».

«Organisasjoner vil trolig som en følge av dette, se etter måter å minimere risikoen, i stedet for å fjerne den helt med å flytte operasjoner ut av Asia».