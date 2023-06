For tiden feirer skuespilleren Al Pacino (83), sin babylykke sammen med kjæresten Noor Alfallah (29), skriver New York Post.

«Gudfaren»-stjernen virket å være i godt humør da han for første gang adresserte graviditeten.

«Det er veldig spesielt», sier han i en video hentet inn av Daily Mail.

– Det har det alltid vært. Jeg har mange barn. Men dette er virkelig spesielt på dette tidspunktet.

Den ikoniske skuespilleren har allerede datteren Julie (33) med Jan Tarrant, samt tvillingene Olivia og Anton (22) med Beverly D’Angelo. Da han ble spurt om babyens kjønn, sa Pacino at han ikke visste hva han og Alfallah ventet.

Farskapstest

Al Pacino poserer på den røde løperen ved en prisutdeling. Foto: Tolga Akmen / AFP / NTB

Pacino's kommentarer kommer etter at nettsiden TMZ rapporterte at Pacino ikke trodde han kunne gjøre Alfallah gravid og krevde bevis på at han var faren.

Pacinos representant har avslått å kommentere noe rundt en farskapstest.

I tillegg hevdet flere medier at han og 29-åringen hadde slått opp «for lenge siden».

Men kilder bekrefter at de er et par - i alle fall per nå. «Ja, de er fremdeles sammen», sa en kilde nær Pacino sist uke.

– Rike eldre menn

Romanseryktene begynte å svirre rundt Pacino og Alfallah da de ble observert sammen på middag i april 2022.

Flere kilder fortalte imidlertid avisen at paret hadde datet i det stille siden koronapandemien.

– Pacino og Noor begynte å date hverandre under pandemien. Hun dater stort sett veldig rike eldre menn. Hun har vært sammen med Al en stund nå, og de kommer veldig godt overens. forteller kilden.

– Aldersforskjellen ser ikke ut til å være et problem, selv om han er eldre enn faren hennes, hun omgås med den velstående jet-set-kretsen, og hun kommer fra en familie med penger avslutter, kilden.

Før hun ble sammen med Pacino, så Alfallah mye til Mick Jagger, som hun datet da han var 72 og hun 22.