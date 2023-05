I et intervju med britiske Vogue forteller Miley Cyrus om hvordan hun opplevde kontroversene rundt noen svært utfordrende opptredener ti år tilbake.

Året var 2013.

Ikke lenger «Hannah Montana»

Miley Cyrus er i dag 30 år. Her er hun fotografert under Versace' presentasjon av sin høst og vinter-kolleksjon i Los Angeles i mars i år. Foto: Mario Anzuoni / Reuters / NTB

Den da 20 år gamle tidligere barnestjernen – like kjent som den uskyldige Disney-karakteren «Hannah Montana» – slapp monsterhiten «Wrecking Ball» med en vågal musikkvideo og hadde en svært seksualisert sceneopptreden på MTV Music Video Awards samme år, og folk var bestyrtet.

– Jeg skapte oppmerksomhet for meg selv, for jeg ville lage et skille mellom meg selv og karakteren jeg hadde spilt. Alle 20- eller 21-åringer har noe å bevise: «Jeg er ikke mine foreldre». «Jeg er den jeg er», sier den nå 30 år gamle superstjernen til Vogue.

– Skyld og skam

Reaksjonene på den nye Miley kom ikke uten kostnad for hovedpersonen selv.

– Jeg bar på en del skyld og skam i årevis etterpå for å ha skapt så mye kontrovers og oppbrakthet, forteller Cyrus.

Hun sier hun som 20-åring var voksen, men samtidig ikke: En 20-åring er en «kid».

– Nå som jeg er en voksen, innser jeg hvor hardt jeg ble dømt. Jeg ble hardt dømt som barn, av voksne. Nå som voksen har jeg kommet til at jeg ville aldri fordømt et barn, sier 30-åringen til Vogue.