Robert De Niro (79) er en av Hollywood-stjernene som har opparbeidet seg legendestatus i filmverden.

Gjennom en lang karriere har han spilt i filmer for alle aldersgrupper. Alt fra «Taxi Driver», «Mafiabrødre», «Gudfaren», «Svigers er verst» og han har hatt stemmen til en hai i tegnefilmen «Stor ståhei».

Avslører i nytt intervju

I et nytt intervju med ET Canada avslører Hollywood-stjernen at han nylig tok i mot sitt syvende barn.

I intervjuet spør journalisten hvordan det er å være far til seks barn – da kontrer De Niro:

– Sju faktisk, jeg fikk akkurat en baby.

Skuespillerens talspersoner bekrefter babynyheten overfor ET Canada. Det er ikke kjent hvem barnets mor er, eller når barnet kom til verden.

Gift to ganger

Ryktene skal derimot ha det til at han i lang tid har vært i et forhold med 64 år gamle Tiffany Chen.

Skuespilleren fyller 80 år i august, og har vært gift to ganger. Fra 1976 til 1988 var han gift med skuespiller Diahnne Abbott (78), og i 1997 til 2018 var han gift med skuespiller Grace Hightower (68). Mellom ekteskapene sine var han også sammen med skuespiller Toukie Smith (70).

Med sin første kone har De Niro datteren Drena De Niro (51) og sønnen Raphael De Niro (46). Med Smith har han tvillingsønnene Julian Henry og Aaron Kendrick De Niro (27). Med sin andre kone har han sønnen Elliot De Niro (25) og datteren Helen De Niro (11).