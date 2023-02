I fjor ble det kjent at Bruce Willis måtte legge skuespillerkarrieren på hylla fordi han hadde fått påvist afasi, som gjorde det vanskelig for ham å forstå og huske det han leste. Nylig fortalte familien hans at tilstanden hadde forverret seg og at han har fått diagnosen frontotemporal demens. Foto: AP / NTB