Den 53 år gamle skuespilleren lanserte tidligere i høst en bok om sitt liv og den mangeårige kampen mot avhengighet, som han slet med under mange av årene «Venner for livet» – som serien het på norsk – ble spilt inn, mellom 1994 og 2004.

– Jeg så ikke på serien da, og har ikke sett på den siden, for jeg ville bare sett drikking, opiater, drikking, kokain … Jeg kunne se fra sesong til sesong, basert på hvordan jeg så ut da. Derfor ønsket jeg ikke se på det, for det er alt jeg ville lagt merke til, sier Matthew Perry i et lengre intervju til kanadiske CBC.

Var aldri ruset under innspilling

Perry forteller at han på det verste under innspillingen tok 55 Vicodin-tabletter daglig, smertestillende tabletter som inneholder opiater. Han forteller at han også da var det han kaller «brutalt tynn», da han på det minste veide under 60 kilo.

Som karakteren Chandler Bing ble Perry verdenskjent da serien ble en av de mest suksessrike TV-seriene gjennom tidene. Selv i Norge var det over 800.000 som så episodene på det meste.

I tillegg til Perry, var også Jennifer Aniston (53), Courteney Cox (58), Lisa Kudrow (59), Matt LeBlanc (55) og David Schwimmer (56) hovedrolleinnehavere. Perry sier at han aldri var ruset mens innspillingen pågikk, av respekt for alle han jobbet med, men at han kunne være «ekstremt» bakfull.

– Det som alltid får meg til å gråte, er at det ikke var rettferdig. Det er urettferdig at jeg måtte lide med denne sykdommen mens de fem andre slapp, og de fikk akkurat den samme berømmelsen, sier han gråtkvalt.

– Jeg måtte kjempe mot dette, og må det fortsatt.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

De ti sesongene med «Friends» ble sendt fra 1994 til 2004. Bildet viser David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox Arquette, Jennifer Aniston og Matt LeBlanc i 2002. Foto: Reed Saxon / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Holdt på å dø

Skuespilleren forteller i selvbiografien «Matthew Perry, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing» at han har slitt med rus i over 25 år. Han hadde sitt første møte med en avrusningsklinikk i 1997 og ifølge ham selv siden vært inn og ut av rehabilitering 15 ganger.

Til The New York Times har han fortalt at han har brukt over ni millioner dollar, nesten hundre millioner norske kroner, på å komme seg ut av avhengigheten.

Han har tidligere fortalt om en nær døden-opplevelse da tykktarmen sprakk etter en opioid-overdose.

– Legene på sykehuset fortalte familien min at sjansen for å overleve var to prosent, fortalte Perry til People.

Vurderer å begynne å se serien igjen

Mot slutten av CBC-intervjuet forteller Perry at han omsider vurderer å trosse følelsene og begynne å se på serien igjen.

– For det har vært en utrolig greie å se hvordan den har rørt ved hjertene til forskjellige generasjoner.

Han forteller også at han håper at boken kan hjelpe andre som sliter med avhengighet og vise at det finnes håp tross nedturene.

Se hele det omtrent 50 minutter langt intervjuet med Perry i videoen under: