Flere i Norge ble rystet da forfatter og samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali i forrige uke fortalte at hun hadde anmeldt komiker Atle Antonsen for rasisme i forrige uke.

Flere gikk ut å kommenterte saken.

Blant annet ble Antonsen harselert mye med i forrige fredags Nytt på Nytt-episode. Hvor to av Antonsens nærmeste venner og kollegaer, Johan Golden og Bård Tufte Johansen, flere ganger gjorde narr av kameraten.

Nå tar også Harald Eia og Tore Sagen bladet fra munnen og kommenterer hendelsen.

– Vi var redde for å bli dratt inn i det

I den nyeste episoden av Eia og Sagens podkast «Tore og Haralds podkast», kommenterer de rasismeanklagene mot Antonsen.

– Vi feiga ut. Vi var redde for medieoppslag. Her er det en ung kvinne som har hatt en veldig ekkel opplevelse, som får masse hatmeldinger. Og en kompis, som har driti seg ut og som ikke orker å gå ut av huset fordi han er så hatet. Hva bryr vi oss mest om Tore? spør Eia.

– Oss selv, svarer Sagen.

Det er Se og Hør som først omtalte saken.

– Vi var redde for å bli dratt inn i det på feil side. Uansett hvordan vi hadde lagt det frem, fortsatte Sagen.

Videre er de begge tydelige på at de synes Antonsens handling var forferdelig.

Eia har jobbet sammen med Antonsen i en årrekke. Blant annet i humorseriene «Uti vår hage» sammen med Bård Tufte Johansen og «Team Antonsen» med samme mann i tillegg til Kristopher Schau.

Henlagt

Det var i et lengre Facebook-innlegg at Sumaya Jirde Ake fortalte om et møte med Antonsen på Bar Boca på Grünerløkka i Oslo en helg i oktober.

Antonsen skal blant annet ha sagt at Jirde Ali var «for mørkhudet» til å være på utestedet.

Jirde Ali anmeldte Antonsen for hatefulle ytringer, men samme uke ble det klart at saken var henlagt på bevisets stilling av Oslo statsadvokatembeter.

Antirasistisk senter jobber med en klage på henleggelsen.