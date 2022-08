Den svenske influenseren og realitykjendisen Bianco Ingrosso (27) bekrefter brudd med kjæresten Phillipe Cohen (28).

Her bekrefter Bianca Ingrosso bruddet til sine Instagram-følgere. Foto: Instagram

Ingrosso er datteren til musikkprodusenten Emilio Ingrosso og den svenske artisten Pernilla Wahlgren.

Sammen med sin mor og artistbror Benjamin Ingrosso har de sin egen realityserie kalt «Wahlgrens Verden» som i Norge sendes på TVNorge.

Ingrosso og Cohen har vært kjærester av-og-på siden de først møttes i 2014 ifølge den svenske avisen Aftonbladet.

Bruddet bekreftet influenseren gjennom historiefunksjonen på sin Instagram-profil. På et spørsmål om hun er singel poserer hun for kamera ved siden av et rungende «Ja» etterfulgt av en hjerteemoji.