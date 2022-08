De to Rødt-profilene Sofie Marhaug (32) og Mimir Kristjansson (35) har funnet kjærligheten. Det bekrefter de til Dagbladet.

Begge de to politikerne ble valgt inn på Stortinget for Rødt for første gang etter stortingsvalget i fjor.

Særlig Kristjansson har likevel i flere år gjort seg bemerket som både politiker, reality-deltaker og samfunnsdebattant.

Også Marhaug har siden valget vært profilert i media som Rødts talsperson i energipolitikken, og støtt og stadig vært ute og refset regjeringens strømpolitikk.

Ingen av de to ønsket å gi ytterligere kommentarer om forholdet.