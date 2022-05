Skuespilleren Marnie Schulenburg er død på et sykehus i Bloomfield i New Jersey tirsdag.

Det melder blant andre Deadline.

Schulenburg ble diagnostisert med kreft i 2020, og la ut følgende hjerteskjærende melding på Instagram på fødselsdagen sin 21. mai det året.

«Hvordan feirer man en bursdag etter en fjerde stadium brystkreft-diagnose midt i en pandemi mens man skal oppdra en 5-måneding?».

Det ble samlet inn penger til kreftbehandling, men rett under to år senere ebbet altså den nesten 38 år gamle småbarnsmorens liv ut.

Marnie Schulenburger er aller mest kjent for rollen som Alison Stewart i såpeserien «As the World Turns» fra 2007 til 2010, som hun også mottok en Emmy-nominasjon for. Hun spilte også Jo Sullivan i «One Life to Live» (2013) og Peyton Adams i «Tainted Dreams» (2014 til 2017).

Hennes siste rolle var i en episode av «The Good Fight» i 2019, 12 år etter såpedebuten i «The Young and the Restless» i 2007.

Schulenburger etterlater seg ektemann og datteren Coda.