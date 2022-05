Den amerikanske skuespilleren Fred Ward døde 8. mai. Han ble 79 år gammel.

Det melder blant andre New York Times.

Det var hans agent Ron Hofmann som formidlet dødsbudskapet til offentligheten. Hofmann sa samtidig at familien ikke ønsket å gi noen informasjon om verken dødsårsak eller hvor han hadde gått bort.

Fred Wards karriere strakte seg over fire tiår, fra debuten i miniserien «The Age of the Medici» i 1973 til hans siste rolle i TV-serien «True Detective» i 2015.

Ward er kjent for sitt rolige men likevel intense nærvær i rollene sine, og refereres ofte til som undervurdert. Han huskes kanskje best for birollene i «Flukten fra Alcatraz» mot Clint Eastwood (1979) og «Tremors» mot Kevin Bacon (1990), samt hovedrollen som forfatteren Henry Miller i kritikerroste «Henry & June», også den fra 1990.

Ward etterlater seg sin tredje kone Marie-France (født Boisselle) og sønnen Django fra sitt andre ekteskap.