«Bones»-skuespiller Heath Freeman er død

Søndag ble det kjent at den amerikanske skuespilleren Heath Freeman (41) er død.

Det var Dagbladet som først omtalte saken i Norge.

Spilte seriemorder

Freeman er mest kjent for å ha spilt seriemorderen Howard Epps gjennom to sesonger av den amerikanske TV-serien «Bones», som i Norge ble vist på TV3, men har også medvirket i en rekke andre store serier.

Blant annet dukket han opp i en episode an «ER» i 2001, og har også spilte i TV-serier som «NCIS», «The Closer» og «Sporløst forsvunnet».

— Vi er virkelig knust

Det var modell og Pacific Blue-skuespiller Shanna Moakler som først delte nyheten på sin Instagram-konto, men Freemans manager, Joe S. Montifiore, bekreftet nyheten i en uttalelse til Deadline.

«Vi er virkelig knust over tapet av vår elskede Heath Freeman. Et strålende menneske med en intens og sjelfull ånd, han etterlater oss et uutslettelig avtrykk i våre hjerter. Livet hans var fylt med dyp lojalitet, hengivenhet og sjenerøsitet overfor hans familie og venner, og en ekstraordinær livsglede. Han var ekstremt stolt av sitt siste filmarbeid og var veldig spent på neste kapittel i karrieren», står det i en uttalelsen.

«Hans bemerkelsesverdige arv som sønn, bror, onkel, venn, usedvanlig begavet skuespiller og produsent, fullendt kokk og mann med den mest smittende og spektakulære latter, vil leve videre for alltid. Måtte minnet hans være til velsignelse for alle som kjente og elsket ham», står det videre.

Ukjent dødsårsak

I sitt Instagram-innlegg delte Moakler et bilde av seg selv sammen med Freeman og en tredje person.

«Jeg er helt knust over å høre om tapet av min kjære venn Heath Freeman – en talentfull skuespiller, regissør, produsent, fremragende kokk og en solid venn. Du vil bli dypt savnet, men jeg vil ta vare på alle de fantastiske minnene vi alle hadde sammen … og det er mange fine!!».

Dødsårsaken er foreløpig ikke kjent, men i kommentarfeltet på sitt eget Instagram-innlegg skriver Moakler at Freeman døde mens han sov i sitt hjem i Austin, Texas.