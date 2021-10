I et halvt århundre har Paul McCartney båret på ansvaret for at Beatles ble oppløst. Beviset var pressemeldingen i forbindelse med McCartneys første soloalbum «McCartney» i 1970, hvor det het at han ikke «kunne se for seg et tidspunkt hvor Lennon-McCartney ble et aktivt låtskriver-partnerskap igjen».

I et nytt intervju med BBC presenterer imidlertid 79-åringen en ganske annen historie. Der hevder han tvert imot at det var John Lennon som sluttet.

– Vanskeligste perioden i livet



– Det var ikke jeg som tok initiativet til at vi ble oppløst. Det var Johnny, sier McCartney til den britiske rikskringkasteren.

Han utdyper.

– John kom bare inn i rommet en dag og sa «jeg forlater Beatles». Og han sa «Det er ganske spennende, som en skilsmisse». Så var det opp til oss å rydde opp.

McCartney mener å vite hva som var bakgrunnen for at Lennon ville ut av bandet.

– Poenget var egentlig at John var i ferd med å skape et nytt liv med Yoko, og han ønsket ... å ligge til sengs i Amsterdam i en uke for fred. Man kunne ikke krangle på det. Det var den vanskeligste perioden i livet mitt.

Paul McCartneys fremstilling spiller greit inn i den andre historien om Beatles oppløsning, der det er Lennons kjæreste og livslange partner, den japanske kunstneren Yoko Ono, som får skylden for å ha «ødelagt» Beatles.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



The Beatles i sine velmaktsdager en gang på 60-tallet. Fra venstre: Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr og John Lennon. Foto: AP/NTB

Historiens største band



Beatles er til dags dato verdens mestselgende band, med anslagsvis 600 millioner solgte plater, det høyeste antallet nummer én-album i Storbritannia (15) og flest nummer én hits på den amerikanske Billboard-listen (20).

Bandet er den mest legendariske popgruppa i historien, omtrent uansett hvordan du måler det.

Både John Lennon og Paul McCartney fulgte opp Beatles-suksessen med strålende solo-karrierer. McCartney ga ut sitt foreløpig siste album «McCartney III» i fjor, mens partneren og vennen fra Liverpool fikk en langt kortere solokarriere.

John Lennon ble skutt og drept av Mark David Chapman, en fan, 8. desember 1980.

I dag er det bare Paul McCartney og trommeslager Ringo Starr av beatlene som lever. George Harrison, også han med en imponerende solokarriere etter Beatles, døde av kreft 29. november 2001.