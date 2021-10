Kassetten med et intervju med John Lennon og Yoko Ono ble solgt for over 500.000 norske kroner. Paret synger på båndopptaket «Radio Peace» og en versjon av «Give Peace a Chance», som angivelig er en litt annen versjon enn originalen. Foto: Ida Marie Odgaard / Ritzau / AP / NTB Foto: Ida Marie Odgaard / AP