Granville Adams hadde en sentral rolle i alle de seks sesongene av den populære HBO-serien «Oz», som gikk fra 1997. Handlingen var satt til fengselet «Oswald State Correctional Facility», og Adams gestaltet karakteren Zahir Arif, en muslimsk innsatt.

I Norge het serien «Oz – livet bak murene», og ble serien sendt på TV3 og ZTV.

Samlet inn penger



Skuespilleren fikk behandling for kreft, blant annet med stråling, etter at venner og kolleger hadde samlet inn 100.000 dollar (drøyt 850.000 kroner) til ham. Søndag ebbet likevel livet ut for Adams, som ble 58 år gammel.

Det bekrefter flere venner av skuespilleren, ifølge Deadline.com.

«Jeg mistet min bror i dag, etter en lang kamp mot kreft. Jeg takler ikke tap godt, for jeg er ukjent med det. Hvil i fred min venn», skriver den kjente skuespilleren Kirk Acevedo, som også spilte i «Oz», på Twitter.

Siktet for drap



Granville Adams ble i 2007 siktet for uaktsomt drap etter en hendelse på en nattklubb i New York, der Adams var daglig leder. Han skal ha dyttet en annen mann mot en heisdør, som åpnet seg. Mannen falt ned heissjakta og døde.

Adams risikerte flere år i fengsel, men siktelsen ble frafalt.

Granville Adams hadde sin siste rolle som speider i filmen «Magic City Memoirs» fra 2011.