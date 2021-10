Cynthia Harris var en av hovedkarakterene i NBC-suksesserien «Mad About You» fra 1993 til 1999 – og igjen i den Spectrum-sendte comebacksesongen i 2019.

Harris spilte rollen som henholdsvis mor og svigermor til hovedkarakterene Paul Buchman (Paul Reiser) og Jamie Buchman (Helen Hunt). Hun hadde rollen som den masete moren i alt 73 episoder av serien.

I Norge ble serien, gjennom 90-tallet og i repriserunder senere, sendt på TV3.

Innholdsrik karriere



Søndag døde Cynthia Harris, 87 år gammel, i hjembyen New York, der hun også ble født. Det bekrefter familien ifølge Deadline.com.

Harries hadde en lang og innholdsrik karriere som skuespiller. Spesielt gjorde hun seg bemerket på Broadway, men hun spilte også i en rekke filmer, deriblant debuten i 1968 mot Vanessa Redgrave i «Isadora» og mot Tom Selleck, Steve Guttenberg og Ted Danson i «Tre menn og en baby» i 1987. Hun ble nominert til Bafta for hovedrollen som Wallis Simpson i miniserien «Edward & Mrs Simpson» i 1979.

«Et stort tap»



Harris hadde ikke egne barn.

Hun etterlater seg mannen Nathan Silverstein, en bror og flere nevøer og nieser.

«Cynthias bortgang er et stort tap for dramakunsten og for alle oss», skriver familien i en uttalelse.